快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

尚騰引進「愛」牌衝擊進口車市 預期新車訂價將極具競爭力

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
寶嘉聯合即將上市的新車款。（記者邱馨儀／攝影）
寶嘉聯合即將上市的新車款。（記者邱馨儀／攝影）

尚騰旗下寶嘉聯合代理的第三個品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）即將回歸台灣，市場預期首波上市的車款將是Giulia與Stelvio，價格在200萬元到500萬元間。但以寶嘉聯合之前Peugeot品牌以國產價上市的積極態度，愛快羅密歐首次回歸價格將極具競爭力，勢必打亂進口車的市場行情。

寶嘉聯合昨（25）日發出邀請函，將於9月15日舉辦品牌新車上市活動。尚騰集團日前已宣示，愛快羅密歐今年即將上市，寶嘉聯合此次發出通知，外界解讀為愛快羅密歐新車款即將訂價上市。

據了解，寶嘉聯合今年7月底板橋展示中心開幕時，展間擺放兩台蓋著黑布的愛快羅密歐車款，雖然看不到實車，但從輪廓應該就是Giulia與Stelvio，此舉也使愛快羅密歐的話題性升高。

尚騰集團代理品牌
尚騰集團代理品牌

去年尚騰汽車集團宣布將代理愛快羅密歐，並預告2025年導入後，不少車迷玩家都在期待新車亮相。尚騰集團執行長吳睿弘去年決定爭取STELLANTIS集團總代理時，即飛往義大利實地開過愛快羅密歐的車款，對集團品牌導入台灣的後市表現更加樂觀。

寶嘉聯合總代理Peugeot上半年累積掛牌已破千輛，預估全年將突破3,000輛，刷新Peugeot自1995年以來的銷售紀錄。寶嘉聯合先以「進口車賣國產價」點火，而愛快羅密歐在退出台灣市場多年之後，此次引進重返台灣市場，更挾著全新性能與優勢，業界看好將形成市場熱門話題，有機會帶動新買氣。

寶嘉聯合目前已導入市場的品牌中，Peugeot今年銷售表現突出，雪鐵龍則只有Berlingo一款車，再加上即將上市的愛快羅蜜歐，三大品牌全年銷售可望突破4,000輛。

尚騰集團對台灣市場態度積極，Berlingo去年底上市時，尚騰才併購寶嘉聯合，新車售價極大幅調降，除Peugeot售價極具破壞力外，愛快羅密歐的新車售價也被認為會很有吸引力。

依據尚騰集團的說法，寶嘉聯合導入台灣車款的售價，將以符合市場需求的產品，以及合理、滿足消費者期待的售價為優先考量。


延伸閱讀

豪車價格戰 全面開打

新車 進口車

延伸閱讀

購車補助加碼 引發市場觀望…車廠憂慮拖累掛牌量

賓士執行長：大陸車市是「達爾文式」內捲 危害車企

Peugeot從沉睡品牌到進口轎車銷售王！寶嘉聯合團隊轉型 揭寶獅突圍翻身計

車市寒冬 和泰車第2季營收年驟減32%

相關新聞

全球首例啤酒傾銷案 披著美日外衣的中國酒：百威、Bar如何奪走台啤市場？

從部落豐年祭到校園活動，百威、麒麟以低價和靈活行銷手法全面滲透。

業界疾呼重視本土藥品

一年一度行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（25）日登場，今年BTC會議聚焦AI與醫院結合，為避免製藥界呼聲被忽...

尚騰引進「愛」牌衝擊進口車市 預期新車訂價將極具競爭力

尚騰旗下寶嘉聯合代理的第三個品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）即將回歸台灣，市場預期首波上市的車款將是Giulia與...

豪車價格戰 全面開打

愛快羅密歐（Alfa Romeo）重返國內車市，讓國內豪華車市場在民俗月結束後變化更大；尤其進口車庫存車大軍壓境，業界推...

美取消小包裹豁免關稅 中華郵政收寄美國商品喊卡

中華郵政公司昨（25）日公告，自今天起將暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、...

智慧經營／第一金投顧董事長黃詣庭 深化研究 疊加競爭力

證券投顧業近年來競爭激烈，各家業者紛紛出招搶占市場商機，第一金投顧董事長黃詣庭透過從業逾20年的經驗，帶領第一金投顧持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。