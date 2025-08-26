尚騰引進「愛」牌衝擊進口車市 預期新車訂價將極具競爭力

尚騰旗下寶嘉聯合代理的第三個品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）即將回歸台灣，市場預期首波上市的車款將是Giulia與Stelvio，價格在200萬元到500萬元間。但以寶嘉聯合之前Peugeot品牌以國產價上市的積極態度，愛快羅密歐首次回歸價格將極具競爭力，勢必打亂進口車的市場行情。

寶嘉聯合昨（25）日發出邀請函，將於9月15日舉辦品牌新車上市活動。尚騰集團日前已宣示，愛快羅密歐今年即將上市，寶嘉聯合此次發出通知，外界解讀為愛快羅密歐新車款即將訂價上市。

據了解，寶嘉聯合今年7月底板橋展示中心開幕時，展間擺放兩台蓋著黑布的愛快羅密歐車款，雖然看不到實車，但從輪廓應該就是Giulia與Stelvio，此舉也使愛快羅密歐的話題性升高。

尚騰集團代理品牌

去年尚騰汽車集團宣布將代理愛快羅密歐，並預告2025年導入後，不少車迷玩家都在期待新車亮相。尚騰集團執行長吳睿弘去年決定爭取STELLANTIS集團總代理時，即飛往義大利實地開過愛快羅密歐的車款，對集團品牌導入台灣的後市表現更加樂觀。

寶嘉聯合總代理Peugeot上半年累積掛牌已破千輛，預估全年將突破3,000輛，刷新Peugeot自1995年以來的銷售紀錄。寶嘉聯合先以「進口車賣國產價」點火，而愛快羅密歐在退出台灣市場多年之後，此次引進重返台灣市場，更挾著全新性能與優勢，業界看好將形成市場熱門話題，有機會帶動新買氣。

寶嘉聯合目前已導入市場的品牌中，Peugeot今年銷售表現突出，雪鐵龍則只有Berlingo一款車，再加上即將上市的愛快羅蜜歐，三大品牌全年銷售可望突破4,000輛。

尚騰集團對台灣市場態度積極，Berlingo去年底上市時，尚騰才併購寶嘉聯合，新車售價極大幅調降，除Peugeot售價極具破壞力外，愛快羅密歐的新車售價也被認為會很有吸引力。

依據尚騰集團的說法，寶嘉聯合導入台灣車款的售價，將以符合市場需求的產品，以及合理、滿足消費者期待的售價為優先考量。



