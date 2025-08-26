豪車價格戰 全面開打
愛快羅密歐（Alfa Romeo）重返國內車市，讓國內豪華車市場在民俗月結束後變化更大；尤其進口車庫存車大軍壓境，業界推估價格戰將全面開打，消費者有望成為贏家。
今年汽車市場受到政策不明影響，前七月整體車市與進口車都較去年同期衰退超過15%，各品牌面臨市場緩購造成的庫存壓力，以及新品牌強勢叩關，造成汽車市場銷售更加競爭。
業界指出，市場規模有限，今年在新品牌加入之後，搶走數千輛的銷量，進口車市場更加熱鬧，預期豪華車在民俗月結束，庫存車大量壓境下，價格戰將全面開打。
車市目前遭遇到貨物稅與關稅將調降的預期心理，消費者普遍緩購，各車商更是庫存滿手，愈到年底，降價求售的壓力就愈大。
此時寶嘉聯合以更競爭價格導入新品牌與新車款，甚至已掌握數千輛的訂單待交，在需求被壓抑之下，供應量卻大量增加，加上寶嘉聯合之前打出進口車國產價的超殺訴求，下半年車市價格戰即將開打。
汽車業界指出，美國整車開放進口零關稅正在談判中，未來非關稅貿易障礙，美規車進口相關安全規定、空汙排放標準等都在談判範圍裡面，在未公布前，將持續影響國內汽車的銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言