豪車價格戰 全面開打

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

愛快羅密歐（Alfa Romeo）重返國內車市，讓國內豪華車市場在民俗月結束後變化更大；尤其進口車庫存車大軍壓境，業界推估價格戰將全面開打，消費者有望成為贏家。

今年汽車市場受到政策不明影響，前七月整體車市與進口車都較去年同期衰退超過15%，各品牌面臨市場緩購造成的庫存壓力，以及新品牌強勢叩關，造成汽車市場銷售更加競爭。

業界指出，市場規模有限，今年在新品牌加入之後，搶走數千輛的銷量，進口車市場更加熱鬧，預期豪華車在民俗月結束，庫存車大量壓境下，價格戰將全面開打。

車市目前遭遇到貨物稅與關稅將調降的預期心理，消費者普遍緩購，各車商更是庫存滿手，愈到年底，降價求售的壓力就愈大。

此時寶嘉聯合以更競爭價格導入新品牌與新車款，甚至已掌握數千輛的訂單待交，在需求被壓抑之下，供應量卻大量增加，加上寶嘉聯合之前打出進口車國產價的超殺訴求，下半年車市價格戰即將開打。

汽車業界指出，美國整車開放進口零關稅正在談判中，未來非關稅貿易障礙，美規車進口相關安全規定、空汙排放標準等都在談判範圍裡面，在未公布前，將持續影響國內汽車的銷售。

車市 關稅 進口車

