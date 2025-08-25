快訊

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

深耕台中！聖揚機構三度舉辦音樂派對凝聚住戶情感

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中品牌建商聖揚機構連續三年舉辦音樂派對，邀請住戶齊聚同樂。業者提供
台中品牌建商聖揚機構連續三年舉辦音樂派對，邀請住戶齊聚同樂。業者提供

不畏房市挑戰，台中品牌建商聖揚機構以「簡單、健康、永續」為核心價值穩健推案，並連續三年舉辦音樂派對，邀請住戶齊聚同樂。這場在Galaxy銀河音樂酒吧舉辦的「青春勿忘我·千禧音樂派對」圓滿落幕，活動吸引眾多賓客參與。

此次策劃以Y2K千禧世代為主題的音樂盛會，透過1990至2000年代經典金曲，結合專業舞團開場與Live Band演出，營造滿滿的回憶，讓與會者重溫青春時光，也展現品牌在逆勢中持續深耕、重視客戶情感的堅持。

這是聖揚機構連續第三年舉辦品牌音樂派對，也透過不同的活動調性，成功連結跨世代客群，深化彼此間的互動與交流。

聖揚機構經理陳永翔表示：「建築不只是居住空間，更要創造生活溫度。透過這樣的活動，看見住戶臉上的笑容，就是我們『重新定義宜居生活』理念的最佳詮釋。」

位於南屯單元二的指標建案「樂晴空」即將完工交屋，聖揚總部也將於今年正式搬遷至樂晴空大樓，進一步提升售後服務品質與效率。陳永翔進一步說明：「總部進駐樂晴空，不僅象徵企業成長，也代表我們與住戶『住在一起』的承諾，能夠就近提供最即時的服務。」

他強調，新總部的啟用，不僅是企業發展的重要里程碑，更代表聖揚對台中市場的長期承諾與深度經營。未來，公司將持續規劃多元主題活動，促進與住戶及客戶之間的交流與連結。

展望市場，儘管當前房地產環境嚴峻，聖揚仍看好台中海線地區的發展潛力與人口紅利，今年採取先建後售的方式推案，讓客戶不用擔心預售屋無法順利完工的風險。

「海線擁有良好的自然環境與交通條件，加上穩定的人口成長，讓我們看見長期發展的潛力。」陳永翔說，無論市場如何變化，聖揚都會秉持品質至上的理念，並以創新活動與優質作品，為客戶打造更美好的生活體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

音樂派對結合專業舞團開場與Live Band演出，營造滿滿的回憶。業者提供
音樂派對結合專業舞團開場與Live Band演出，營造滿滿的回憶。業者提供

舞團 建商 預售屋

延伸閱讀

為小女兒辦水上周歲派對 劉伊心打造超華麗4公尺粉紅氣球牆

感受時光的溫度！清水「日常風景」帶你找回生活溫柔記憶

來場跨國文化派對！ 半島花花生活節世界在恆春相遇

雲林電競派對魅力零距離 全民共享遊戲狂潮

相關新聞

泓德能源遭檢調搜索 強調財務、營運一切正常

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告檢調單位至本公司進行調查即搜索。對此，泓德能源強調，本公司營運財務一切正...

第2季全國住宅大樓含車位總價中位數達1,378萬 晚兩年買房、多出178萬

根據內政部統計查詢網實價統計，今年第2季全國住宅大樓含車位的購屋中位數為1,378萬元，比起2023年第2季新青安上路前...

房市買氣慘淡 長虹保守看後況「明年不推住宅案」

長虹（5534）25日表示，今年房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，因此預計明年將不推住宅個案。

房仲：全台住宅含車位中位價1378萬 2年漲178萬

信義房屋根據內政部統計查詢網的實價統計，今年第2季全台住宅含車位中位價，也就是所有成交價排序後的中間值，為新台幣1378...

詹文男X伏和中：無人機引領台灣高飛 打造科技新戰力

從「守勢國防」到「創新應用」，當地緣政治與AI浪潮同時席捲全球，無人機正成為重塑國家安全與產業競爭力的關鍵科技。在最新一...

國內重建最迷你面積縣市不在北市！新竹市居冠原因 專家給答案了

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年為止，全台累計危老核准案件已來到4,379件，其中台北市於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。