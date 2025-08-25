深耕台中！聖揚機構三度舉辦音樂派對凝聚住戶情感

不畏房市挑戰，台中品牌建商聖揚機構以「簡單、健康、永續」為核心價值穩健推案，並連續三年舉辦音樂派對，邀請住戶齊聚同樂。這場在Galaxy銀河音樂酒吧舉辦的「青春勿忘我·千禧音樂派對」圓滿落幕，活動吸引眾多賓客參與。

此次策劃以Y2K千禧世代為主題的音樂盛會，透過1990至2000年代經典金曲，結合專業舞團開場與Live Band演出，營造滿滿的回憶，讓與會者重溫青春時光，也展現品牌在逆勢中持續深耕、重視客戶情感的堅持。

這是聖揚機構連續第三年舉辦品牌音樂派對，也透過不同的活動調性，成功連結跨世代客群，深化彼此間的互動與交流。

聖揚機構經理陳永翔表示：「建築不只是居住空間，更要創造生活溫度。透過這樣的活動，看見住戶臉上的笑容，就是我們『重新定義宜居生活』理念的最佳詮釋。」

位於南屯單元二的指標建案「樂晴空」即將完工交屋，聖揚總部也將於今年正式搬遷至樂晴空大樓，進一步提升售後服務品質與效率。陳永翔進一步說明：「總部進駐樂晴空，不僅象徵企業成長，也代表我們與住戶『住在一起』的承諾，能夠就近提供最即時的服務。」

他強調，新總部的啟用，不僅是企業發展的重要里程碑，更代表聖揚對台中市場的長期承諾與深度經營。未來，公司將持續規劃多元主題活動，促進與住戶及客戶之間的交流與連結。

展望市場，儘管當前房地產環境嚴峻，聖揚仍看好台中海線地區的發展潛力與人口紅利，今年採取先建後售的方式推案，讓客戶不用擔心預售屋無法順利完工的風險。

「海線擁有良好的自然環境與交通條件，加上穩定的人口成長，讓我們看見長期發展的潛力。」陳永翔說，無論市場如何變化，聖揚都會秉持品質至上的理念，並以創新活動與優質作品，為客戶打造更美好的生活體驗。