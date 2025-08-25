被指ICS新制缺口千億 三商壽澄清試算無接軌缺口

媒體報導，三商美邦人壽若要維持ICS（保險資本標準）至少100%的法定下限要求，在2040年前的自有資本缺口估計逾新台幣1000億元。三商壽今天澄清，數字為媒體評估，公司4月底最近一次試算結果並無接軌缺口。

市場傳出老牌壽險三商美邦人壽傳出售，採取「邀請制」，據了解有3金控、1壽險收到邀請函。媒體報導，明年元旦起接軌新一代清償能力制度ICS後的三商壽，若要維持ICS至少100%的法定下限要求，三商壽2040年之前的自有資本缺口，保守估計超過1000億元。

三商美邦人壽今天晚間發布新聞稿，這項數字是媒體自行推估，且跟公司適用接軌過渡機制及持續執行的自主管理計畫有顯著差異；今年4月底最近一次試算結果並無接軌缺口。三商壽也重申，公司各項監理指標依規管理，營運與理賠服務正常，保戶權益無虞。

台灣保險業將在2026年正式接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）及台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。

三商壽指出，為因應2制度接軌，主力商品（像是初年度保費佔比高的投資型商品）已朝向具有穩定費差益收入（可挹注到自有資本）的投資型商品發展。另外，公司健康險新商品更著重保障型及定期型方向發展，其商品利潤率（如合約服務邊際）皆較傳統型壽險來得高，且長年期健康險大多有再保，風險控管得宜。