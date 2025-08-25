快訊

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

被指ICS新制缺口千億 三商壽澄清試算無接軌缺口

中央社／ 台北25日電

媒體報導，三商美邦人壽若要維持ICS（保險資本標準）至少100%的法定下限要求，在2040年前的自有資本缺口估計逾新台幣1000億元。三商壽今天澄清，數字為媒體評估，公司4月底最近一次試算結果並無接軌缺口。

市場傳出老牌壽險三商美邦人壽傳出售，採取「邀請制」，據了解有3金控、1壽險收到邀請函。媒體報導，明年元旦起接軌新一代清償能力制度ICS後的三商壽，若要維持ICS至少100%的法定下限要求，三商壽2040年之前的自有資本缺口，保守估計超過1000億元。

三商美邦人壽今天晚間發布新聞稿，這項數字是媒體自行推估，且跟公司適用接軌過渡機制及持續執行的自主管理計畫有顯著差異；今年4月底最近一次試算結果並無接軌缺口。三商壽也重申，公司各項監理指標依規管理，營運與理賠服務正常，保戶權益無虞。

台灣保險業將在2026年正式接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）及台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。

三商壽指出，為因應2制度接軌，主力商品（像是初年度保費佔比高的投資型商品）已朝向具有穩定費差益收入（可挹注到自有資本）的投資型商品發展。另外，公司健康險新商品更著重保障型及定期型方向發展，其商品利潤率（如合約服務邊際）皆較傳統型壽險來得高，且長年期健康險大多有再保，風險控管得宜。

商品 三商壽

延伸閱讀

三商壽傳出售 富邦金韓蔚廷：不評論

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

專家教你保／利變型壽險 三族群理財利器

促進兩岸經貿融合 陸發文支持台銀行保險業登陸福建

相關新聞

泓德能源遭檢調搜索 強調財務、營運一切正常

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告檢調單位至本公司進行調查即搜索。對此，泓德能源強調，本公司營運財務一切正...

第2季全國住宅大樓含車位總價中位數達1,378萬 晚兩年買房、多出178萬

根據內政部統計查詢網實價統計，今年第2季全國住宅大樓含車位的購屋中位數為1,378萬元，比起2023年第2季新青安上路前...

房市買氣慘淡 長虹保守看後況「明年不推住宅案」

長虹（5534）25日表示，今年房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，因此預計明年將不推住宅個案。

房仲：全台住宅含車位中位價1378萬 2年漲178萬

信義房屋根據內政部統計查詢網的實價統計，今年第2季全台住宅含車位中位價，也就是所有成交價排序後的中間值，為新台幣1378...

詹文男X伏和中：無人機引領台灣高飛 打造科技新戰力

從「守勢國防」到「創新應用」，當地緣政治與AI浪潮同時席捲全球，無人機正成為重塑國家安全與產業競爭力的關鍵科技。在最新一...

國內重建最迷你面積縣市不在北市！新竹市居冠原因 專家給答案了

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年為止，全台累計危老核准案件已來到4,379件，其中台北市於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。