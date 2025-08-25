預防醫學走入生活 正欣診所台中新館開幕推出限時體驗

隨著現代人健康意識抬頭，「預防勝於治療」的觀念逐漸普及，越來越多民眾開始重視主動健康管理。來自台北、以高品質預約制服務聞名的「正欣診所」宣布正式插旗台中，於七期黃金地段開設全新分館，延續品牌精神，結合舒適空間與個人化服務，為中部地區帶來嶄新的健康照護選擇。

成立於台北的正欣診所，長期專注於預防醫學領域，以「提前規劃、主動照顧」為主要核心理念，致力推廣健康檢測、心血管健康、營養與日常保養諮詢等整合式服務。

不同於傳統以治療為導向的醫療機構，正欣診所希望讓健康管理成為一種日常的自我投資，讓民眾在還未生病之前，就能擁有完整的健康照顧規劃。

正欣健康事業旗下的正欣診所，目前在台北士林官邸及台中七期各有一家診所，其中台北正欣診所開業一年多來，已累積上千名會員，並以男性企業主或高階主管為主，比例約占三分之二，女性VIP會員則占三分之一。

正欣健康事業區經理姚潘柔不諱言，南下台中開設新館，主要看好台中是中台灣七縣市的政經與消費中心；另外，台中也是台商與傳產的大本營，這些企業主對預防醫學都有一定的認識與需求。

此次全新啟用的台中七期新館，延續品牌在北部深受好評的空間設計與全預約制流程，設有獨立洽談區、體驗室與舒壓空間，提供安靜、私密、無干擾的照護環境。

而除了進行基礎健康檢測，以及EECP體外反搏、血液淨化、靜脈雷射、氫氧療程外，也著重於心血管健康與生活建議，協助民眾更全面地掌握身體狀態，預防因生活壓力與代謝問題帶來的健康隱憂。

姚潘柔表示：「我們觀察到，越來越多民眾不再是等生病才看診，而是主動尋求延緩老化、維持體力與提升生活品質的方法，希望正欣不只是診所，更像是一個身體的保養所，一個讓人可以放心走進、慢下來關心自己的地方。」

歡慶新館開幕，正欣診所於8月推出限時「四合一健康體驗活動」，內容包含心血管健康檢測與體驗，搭配專科醫師建議諮詢與個人化回饋，由專人全程陪同引導，協助民眾了解自己的健康輪廓，建立正確的健康管理觀念，活動採限額預約制，適合送給自己、伴侶或長輩一份實用且貼心的健康禮物。

開幕限定免費四合一健檢體驗，價值近萬元，包括：血管硬化檢測、12導程心電圖檢查、專科醫師一對一問診及EECP體外反搏療程體驗30分鐘(非侵入、無恢復期)。

姚潘柔希望透過此次推廣，喚起大眾對家人健康的關注，她說：「很多人表面上說沒事，但其實長期忽略身體訊號，我們願意為他們安排一次健康體驗，其實就是最好的關心。」