搶進13期頂級水岸首席 浩瀚「光与玥」稀有規劃受矚目

台中宜居生活聚落南移，13期重劃區被譽為未來10年「市區新城」的代表後，在眾多分區之中，大慶段憑藉雙鐵共構、周邊商圈成熟的優勢，成為近期房市矚目焦點。

其中，浩瀚「光与玥」不僅以超過2,000坪大基地問世，搭配公設規劃與渡假泳池，更提供市場稀有的純粹2房雙衛浴，成功吸引菁英族群的目光。

「這不是飯店，卻更似飯店」。業者指出，清晨陽光沿著土庫溪水岸的波光揮灑進窗內，推開窗2座公園的綠意相迎。轉個彎，雙鐵共構的大慶站，將民眾輕鬆帶去各地生活圈，返家之後，約1,400坪水景花園、禮賓車道、裝置藝術等，打造高質感的生活環境。

浩瀚「光与玥」基地位於東興三街，往北即是八期商圈，好市多、迪卡儂、秀泰生活台中文心店，豪車品牌展示中心Ferrari、Maserati、BMW、Porsche林立；往南鄰中山醫學大學、國家公共圖書館與綠空鐵道廊道，更享有大慶商圈、愛買商圈機能。最重要的是，步行即可到達台鐵與捷運共構的大慶站，無論通勤或南北往返都十分便利。

尤其，被譽為台中市「最富溪」的土庫溪(麻園頭溪)，自草悟道開始順流向南，沿途更創造不少曾經的「最富里」，如今13期鄰近成熟的生活商圈與交通網路，無論自住或投資都具備高度保值潛力，而土庫溪沿線首排土地，更顯珍貴稀有。

「水養人，綠養風水」，浩瀚「光与玥」左右緊鄰豐富公園、西川公園，前擁土庫溪水岸第一排，三面環繞綠意，宛如市中心自然堡壘，社區保留500坪中庭，打造水景花園與度假泳池，在風水中更占據天時地利的核心地位。

不同於區域主流高總價3房產品，浩瀚「光与玥」主打全棟純2房、雙衛浴規劃，3.9米大面寬，以超越3房的尺度打造舒適的公共空間，吸引醫師、教授、高資產菁英族青睞。

在地業者指出：「13期大慶段兼具便利通勤與生活機能，加上低密度、高綠覆的規劃，是台中未來最具保值力的住宅板塊。」

不僅地段替菁英定義森活奢華，全案搭配頂級國際建材，築奢從方方面面都到位，此次搭配德國Pronorm原裝廚具，90%綠能源製造，以及搭配Electrolux瑞典百年家電，兼具健康與美學。

在衛浴部分則採用KOHLER美國百年衛浴，同樣結合美學、功能與環保理念。最重要的氣密窗，採用YKK AP日本超水密窗，專為台灣氣候研發，搭配膠合雙層玻璃，具高水密、高耐風壓與隔音性能，取得六大窗型綠建材標章的最頂規格。