快訊

美股早盤降溫 川普當局放話「入股更多美企」…四大指數齊跌

高雄鳳山907戶停電搶修中 傳變電箱故障疑現爆炸聲冒煙

葉丙成涉性平案洩密 受害者到北檢控告違反個資法…教育部回應了

搶進13期頂級水岸首席 浩瀚「光与玥」稀有規劃受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
豐邑集團浩瀚開發「光与玥」緊鄰豐富、西川公園，土庫溪水岸第一排綠意環繞。業者／提供
豐邑集團浩瀚開發「光与玥」緊鄰豐富、西川公園，土庫溪水岸第一排綠意環繞。業者／提供

台中宜居生活聚落南移，13期重劃區被譽為未來10年「市區新城」的代表後，在眾多分區之中，大慶段憑藉雙鐵共構、周邊商圈成熟的優勢，成為近期房市矚目焦點。

其中，浩瀚「光与玥」不僅以超過2,000坪大基地問世，搭配公設規劃與渡假泳池，更提供市場稀有的純粹2房雙衛浴，成功吸引菁英族群的目光。

「這不是飯店，卻更似飯店」。業者指出，清晨陽光沿著土庫溪水岸的波光揮灑進窗內，推開窗2座公園的綠意相迎。轉個彎，雙鐵共構的大慶站，將民眾輕鬆帶去各地生活圈，返家之後，約1,400坪水景花園、禮賓車道、裝置藝術等，打造高質感的生活環境。

浩瀚「光与玥」基地位於東興三街，往北即是八期商圈，好市多、迪卡儂、秀泰生活台中文心店，豪車品牌展示中心Ferrari、Maserati、BMW、Porsche林立；往南鄰中山醫學大學、國家公共圖書館與綠空鐵道廊道，更享有大慶商圈、愛買商圈機能。最重要的是，步行即可到達台鐵與捷運共構的大慶站，無論通勤或南北往返都十分便利。

尤其，被譽為台中市「最富溪」的土庫溪(麻園頭溪)，自草悟道開始順流向南，沿途更創造不少曾經的「最富里」，如今13期鄰近成熟的生活商圈與交通網路，無論自住或投資都具備高度保值潛力，而土庫溪沿線首排土地，更顯珍貴稀有。

「水養人，綠養風水」，浩瀚「光与玥」左右緊鄰豐富公園、西川公園，前擁土庫溪水岸第一排，三面環繞綠意，宛如市中心自然堡壘，社區保留500坪中庭，打造水景花園與度假泳池，在風水中更占據天時地利的核心地位。

不同於區域主流高總價3房產品，浩瀚「光与玥」主打全棟純2房、雙衛浴規劃，3.9米大面寬，以超越3房的尺度打造舒適的公共空間，吸引醫師、教授、高資產菁英族青睞。

在地業者指出：「13期大慶段兼具便利通勤與生活機能，加上低密度、高綠覆的規劃，是台中未來最具保值力的住宅板塊。」

不僅地段替菁英定義森活奢華，全案搭配頂級國際建材，築奢從方方面面都到位，此次搭配德國Pronorm原裝廚具，90%綠能源製造，以及搭配Electrolux瑞典百年家電，兼具健康與美學。

在衛浴部分則採用KOHLER美國百年衛浴，同樣結合美學、功能與環保理念。最重要的氣密窗，採用YKK AP日本超水密窗，專為台灣氣候研發，搭配膠合雙層玻璃，具高水密、高耐風壓與隔音性能，取得六大窗型綠建材標章的最頂規格。

業者表示，13期推案量即將起跑，浩瀚「光与玥」憑藉地段稀缺性與國際精品建材配置，搭配13期一貫的低密度、高綠覆規劃，這座超過2,000坪大基地住宅，以河景、公園與綠道三重環境資源，構築出如城市綠洲的生活場景，讓每一寸空間不僅是居所，更是設計、質感生活與機能的完美交集。

浩瀚「光与玥」往北即是南屯成熟商圈。業者／提供
浩瀚「光与玥」往北即是南屯成熟商圈。業者／提供
13期重劃區除了鄰近成熟的生活機能商圈之外，對外交通連絡網也非常便利。業者／提供
13期重劃區除了鄰近成熟的生活機能商圈之外，對外交通連絡網也非常便利。業者／提供

醫師 綠能源 重劃區

延伸閱讀

為小女兒辦水上周歲派對 劉伊心打造超華麗4公尺粉紅氣球牆

勞斯萊斯把一輛Phantom原型車放進泳池 你知道這是什麼梗嗎?

廁所不用放空氣清新劑！衛浴裡可捨棄的3種物品 衛生和質感秒提升

「這些產品」標榜可溶解也別沖馬桶 衛浴大廠揭真相：恐釀阻塞故障

相關新聞

泓德能源遭檢調搜索 強調財務、營運一切正常

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告檢調單位至本公司進行調查即搜索。對此，泓德能源強調，本公司營運財務一切正...

第2季全國住宅大樓含車位總價中位數達1,378萬 晚兩年買房、多出178萬

根據內政部統計查詢網實價統計，今年第2季全國住宅大樓含車位的購屋中位數為1,378萬元，比起2023年第2季新青安上路前...

房市買氣慘淡 長虹保守看後況「明年不推住宅案」

長虹（5534）25日表示，今年房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，因此預計明年將不推住宅個案。

房仲：全台住宅含車位中位價1378萬 2年漲178萬

信義房屋根據內政部統計查詢網的實價統計，今年第2季全台住宅含車位中位價，也就是所有成交價排序後的中間值，為新台幣1378...

詹文男X伏和中：無人機引領台灣高飛 打造科技新戰力

從「守勢國防」到「創新應用」，當地緣政治與AI浪潮同時席捲全球，無人機正成為重塑國家安全與產業競爭力的關鍵科技。在最新一...

國內重建最迷你面積縣市不在北市！新竹市居冠原因 專家給答案了

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年為止，全台累計危老核准案件已來到4,379件，其中台北市於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。