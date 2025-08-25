智慧經營／第一金投顧董事長黃詣庭 深化研究 疊加競爭力

證券投顧業近年來競爭激烈，各家業者紛紛出招搶占市場商機，第一金投顧董事長黃詣庭透過從業逾20年的經驗，帶領第一金投顧持續邁進。他說，投顧業本質是「研究」，端給顧客的報告要真正具有價值，應回歸初心、一步一腳印地將研究做好，才能發揮影響力，僅一個人好是走不久的，需要大家一起好。

邏輯建構 看得更深更廣

黃詣庭在金融產業深耕許久，曾負責財富管理、研究海外基金等不同類型的工作，甚至在年輕時就在機緣巧合之下帶領團隊，多元的工作經驗，加上過去身為管理者所學習到的知識，對於現在任職第一金投顧董事長非常有幫助。

黃詣庭指出，雖過去的工作經驗與第一金投顧較本土產業的研究有所不同，不過，本質上都還是做研究，找回十幾年前開始做研究的初衷、熱情，至今為止並沒有減少對於金融市場研究的熱情，即使出發點不一樣，即使切入的角度不一樣，但事情的本質其實還是一樣。

談及經營理念，黃詣庭認為，身為研究員無論是研究產業還是總體經濟，勤奮和專業能力固然重要，但「邏輯建構」才是核心能力，該如何看得更廣、想得更深，幫助自己建立起一套屬於自身的看法，而非人云亦云，這是重中之重。

過程中除了需要花費許多功夫以外，更需要公司的支持及同仁的引導，在不斷練習後，達到「深度思考」的好習慣。

黃詣庭期許研究員除了自身負責的公司以外，對於其他上下游供應鏈也要有所掌握，甚至是跨領域去了解不同的產業，因為做研究的目的是給出投資建議，內容則是要能夠支持結果，準確性當然重要，但最終關鍵卻是在於能否給予投資人一套特別的論點。

也是因為如此，早會在第一金投顧是工作重點，不只是開會，更是交流平台，黃詣庭表示，除了對同仁會有一些基礎要求，例如每天該出幾篇報告，負責公司的任何訊息不能遺漏等，其餘則不會太設限研究員的發揮空間，也鼓勵不同產業的同事能夠互相交流，達成資源共享。

黃詣庭表示，「同仁多交流是非常有幫助的，有資深前輩能不藏私引領新人，才能讓整體員工能力提升，或許很多人討厭開早會，但把它當成是一個資訊互換的交流平台，更有助於自己更全面地了解研究工作。」

整合資源 建置線上平台

展望未來，黃詣庭坦言，體認到大環境正在轉變，數位化時代的出現，需要謹慎的進步，因此第一金投顧正積極建置線上會員平台，並且持續評估是否增建資料庫，提供同仁更多元的資訊來源，另外由於AI快速發展，若能導入AI工具幫助同仁減少搜集、整理資料等事前成本，將能更有效率地工作。

黃詣庭表示，透過不停的深化、進步，疊加出公司競爭力，且希望可以塑造出良好的工作環境，提供動機留下人才，一步一步地帶領整個團隊一起提升。

他表示，第一金投顧在市場上資歷已久，不僅具有歷史，更是有一定的成績擺在眼前，在核心價值不變的情況下，雖然大環境一直在轉變，但回歸初心，將根本做好，就能持續提升品牌能見度。

近年來，金融詐騙層出不窮，黃詣庭也認為，金融機構在社會上的角色很重要，公司更看重社會責任，有時民眾被詐騙並不是沒有相關知識，而是沒有管道去建立正向的投資觀念，因此第一金投顧對於如何阻止詐騙非常注意，希望扮演好正確的角色，履行應盡的責任。