數位沛方／公司轉型 面臨四大挑戰

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

在輔導企業的過程中，常常會遇到一個共通的問題：每一家企業在轉型時，都會有自己必須解決的課題。這些課題不會完全一樣，因為產業環境不同、組織文化不同、領導者的思維也不同，但有一個共通點是：它們不會自己消失。

很多企業會希望透過一個新專案、一套新工具，或者引進一個新的人才，就能把問題解決，但事實上，轉型的挑戰比我們想像的更複雜。

舉幾個常見的情境：

一、數位化推動的受阻

很多企業投入資金建置了新的系統，無論是 ERP、CRM，甚至更進一步導入數據分析平台或自動化工具。高層們通常對這些投資充滿期待，覺得這是邁向轉型的重要一步。但真正落到組織日常時，基層員工並不買單。

因為他們覺得麻煩、不熟悉、甚至擔心自己被取代，所以不想改變既有工作方式，結果最後這套系統就成為一個昂貴的擺設。

二、新舊客群的拉扯

當企業意識到必須開發新的市場時，常常會陷入兩難：一方面不敢放掉原本的熟客，因為那是現金流的來源；另一方面，又想要去追年輕族群或新的消費習慣，因為那代表未來的潛力市場。

有些公司會試圖同時兼顧兩邊，但資源有限，最後常常變成「感覺都有在做，但都沒有做到位」。更麻煩的是，過程中可能會有訊息傳遞不清的狀況，讓舊客也覺得你變了，結果新客還沒進來，舊客已經遠離，陷入更加兩難的狀況。

三、人才斷層的挑戰

在轉型的過程中，人才結構的問題會被放大。老員工有經驗，但不熟悉新工具或做法；新進員工熟悉新工具，卻缺乏產業知識與人脈資源。兩者之間若缺乏良好的協作，很容易變成「代溝」。老員工覺得新人眼高手低，不懂現實；新人覺得老員工守舊、拖累進度。

這樣的情況如果沒有被管理好，主事者沒有足夠的魄力，往往會是新人被迫離開，直接影響轉型的推動速度。

四、決策速度的掙扎

外部市場變化愈來愈快，競爭對手可能幾周就能推出新產品或新行銷策略。但在不少企業內部，一個新專案可能要開好幾次會議、跑好幾次簽核，才能真正開始執行。等到公司終於準備好時，市場早就被對手占領。這不是能力不足，而是決策流程沒有跟著轉型。

事實上，轉型不會容易，也不可能在短時間內就結束。它不像蓋一棟大樓，有一個明確的完工日期。轉型更像是一段旅程，隨著市場環境和內部條件的變化，不斷需要修正、調整和優化。你以為今天完成了某個階段，明天又會有新的挑戰等著你。

但對企業來說，轉型的辛苦不是選項，而是必然。差別只在於，你要主動去面對，還是被動去迎戰。主動面對，雖然會痛但也能逐步累積新的能力；被動迎戰，等到不得不改變時，通常已經失去市場主動權，甚至要付出更高的代價。

