商業興觀點／企業參與 活化地方創生

從文化保存到農業再造、從青年返鄉到空間再造，無數在地團隊默默耕耘。然而，真正能讓這些創意種子茁壯的，除了政府與地方的努力，更需要企業的參與。2025年起，新一波的「地方創生3.0」，更強調「跨域合作」與「民間參與」，這將成為地方創生團隊實現「永續共好」的重要關鍵。

企業投入地方創生，不再只是履行CSR，而是實踐ESG深化社會連結，甚至是開拓創新市場的契機。觀察目前國內的實務經驗，我們可歸納出企業參與的四種主要路徑：

首先是「品牌導向」企業，關注企業形象與社會好感度，傾向支持文化、教育與社會影響力強的專案。

如零售、百貨通路業者（新光三越、全聯等）與小農、在地品牌合作，或科技公司贊助地方藝術節與偏鄉教育計畫。此類合作可透過「品牌共好故事行銷」，展現企業對在地的承諾，優化企業品牌形象。

第二類是「補助導向」，企業以取得補助或稅務優惠為主要動力，偏好與政策導向明確的團隊合作，如永續農業、能源轉型等。

此類企業傾向合作架構清晰、資訊透明，能降低行政與溝通成本。政府亦應考慮增加補助企業參與機制，並定期辦理政府政策或補助說明會，協助企業理解合作與參與地方創生的資源。

第三類是「創新導向」，企業將地方創生視為技術試驗與創新投資場域，期望驗證技術、發展創新服務模式，創造財務與社會影響力的雙重價值。

如蓋婭智壤科技提供高雄小林社區「仿生地下灌溉系統」與AI監測技術，成功應用於紅龍果農場，節水減肥效果顯著。

這類合作強調量化、社會效益與環境貢獻，進而吸引更多資源投入。

最後是「關係導向」，企業參與動機來自維護政商關係、履行地方承諾或響應政府倡議。

這些企業通常已深耕在地，偏好與熟悉團體快速合作。若能建立「地方生態圈關係圖」，有助提升企業媒合效率與信任基礎。

這些參與類型在實務中皆逐漸展現成效。今年起由文化部文資司指導、商研院辦理的地方創生交流媒合會，已進行前期調查與現場媒合。

企業在評估合作時，重視是否補足ESG缺口、是否符合經營需求及合作彈性。企業參與地方創生已從倡議走向實務。

政府若能擴充誘因機制與創造更多媒合機會，將有助企業安心投入，並促進地方團隊有效對接。

創生需要創新，也需要跨界協作。唯有持續累積合作經驗與實踐，各方資源才能匯聚成穩固支持系統，推動台灣邁向真正的永續共好。