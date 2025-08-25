趨勢觀察／高效儲存 掌握資料革命關鍵

快訊

經濟日報／ 史蒂芬．曼德爾（Stefan Mandl，Western Digital 亞太地區和日本行銷銷售副總裁）

隨著企業數位轉型加速，全球正面臨前所未有的資料浪潮，儲存解決方案已成為能否掌握這場資料革命的關鍵要素。這股趨勢影響全球所有規模的企業，尤其是涵蓋全球主要社群、娛樂、電商平台和搜尋引擎的超大規模雲端服務供應商（Hyperscalers）。他們極須以高效、具成本效益且環境友善的方式擴展儲存架構，以因應爆炸性的資料成長。

在台灣，企業導入雲端態勢日趨成熟，帶動資料中心基礎設施服務需求持續攀升，全球各主要雲端服務供應商也陸續在台灣設置超大規模資料中心。根據Arizton Advisory & Intelligence 研究報告，2024年台灣整體資料中心市場規模達18.5億美元，預計至2030年將成長至29.4億美元，複合年成長率（CAGR）達8.05%。此成長動能來自企業數位化進程加快、雲端採用提升以及5G網路擴展。

隨著資料量與應用場景不斷擴增，無論是在雲端或地端環境，資料中心營運商皆面臨在有限預算內實現高可用性與服務水準協議（SLA）表現的壓力。「降低總擁有成本（TCO）」已成為其每項決策背後的核心考量。TCO所帶來的壓力不僅影響短期支出，更深遠地牽動整體營運效率與商業擴展潛力。

TCO涵蓋範疇廣泛，不僅關乎設備本身的採購成本，更是一項攸關企業長期營運與策略布局的關鍵指標。雖然「每TB成本」仍具參考價值，但實際影響TCO的因素還包括機房空間使用率、電力與冷卻支出，以及維護與管理成本等。資料中心須仰賴具備高容量、低功耗、穩定效能與高度可靠性的儲存解決方案，方能實現最佳綜效。

儘管儲存技術持續演進，HDD依然是支撐全球大量資料應用與技術發展的核心基石。與快閃記憶體或磁帶相比，HDD是唯一能在大規模部署中兼顧效能與經濟性，提供最佳TCO價值的媒介。

對資料中心架構設計者而言，導入高容量HDD意味著無須擴增物理空間即可提升儲存密度，同時有效降低每TB所需電力（瓦特／TB）、冷卻負載與整體能源成本。

現代HDD設計可在相同的3.5吋空間內容納更多資料，透過創新技術，能進一步強化容量、效能、可靠性與能源效率，協助企業在擴充儲存規模的同時，有效壓低TCO。

以32TB HDD為例，若以其取代既有的24TB硬碟來建置2PB儲存容量，可減少25%的伺服器數量，每TB的耗電量亦可降低20%，進而大幅降低基礎設施與維運成本。

這不僅有助於縮減機房空間，亦能降低營運支出，同時維持既有儲存效能，協助企業實現更高的儲存密度與整體成本效益。

這一切創新皆旨在提升面積儲存密度（Areal Density），並打造兼具高可靠性、低功耗與大容量的儲存裝置，以因應全球每日持續激增的資料規模。

對於仰賴AI技術的企業而言，「資料愈多、價值愈高」的趨勢明顯。若能以更高效且具成本效益的方式儲存資料，企業將更有意願保留並活用這些寶貴資產。高容量HDD將持續扮演關鍵角色，不僅是最具經濟效益的線上儲存媒介，更可帶來整體資料中心層級的電力與冷卻成本節省，助力資料中心朝向更永續、更環保的營運模式邁進。

