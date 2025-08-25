快訊

第2季全國住宅大樓含車位總價中位數達1,378萬 晚兩年買房、多出178萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部統計查詢網實價統計，今年第2季全國住宅大樓含車位的購屋中位數為1,378萬元，比起2023年第2季新青安上路前一季、多出178萬元。

六都中，住宅大樓含車位的購屋總價中位數全數站上1,100萬元，且排除台北市，其餘五都普遍住宅大樓含車位的產品，購屋總價較兩年前多出188~255萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023第3季台股從1.7萬點慢慢漲到2.4萬點，在資金行情強勁動能推升，再加上新青安後，民眾對房價看漲預期心理濃厚，帶動房市出現一波漲勢。

不過，曾敬德指出，在房價上演噴出行情之際，去年第3季央行嚴控不動產放款資金水位，加上祭出第七波信用管制，去年第4季至今，房市轉趨理性，但整體房價相較兩年前已有一段明顯漲幅，購屋總價均較兩年上漲，尤其是基期較低的中南部地區，漲幅更為顯著。

統計顯示，2023年第2季住宅大樓加車位之全國總價中位數是1,200萬元，今年第2季則是增加到1,378萬元，總價中位數多出178萬元；六都中，近兩年總價都出現明顯上揚，新北市住宅大樓加車位的總價中位價從2023年第2季的1,480萬元，增至今年第2季1,700萬元、多出220萬元。

桃園市住宅大樓加車位則是從2023年第2季總價1,100萬元，增加到今年第2季1,346萬元；台中市從1,250萬元增加到1,438萬元、多出188萬元；台南市則是從845萬元增加到1,100萬元、多出255萬元；高雄市則是從2023年第2季的1,010萬元，增加到1,200萬元、多出190萬元。

曾敬德表示，央行擔憂資金過度往不動產集中，去年9月19日推出第七波的選擇性信用管制措施後，相對去年第3季購屋總價中位數1,415萬元的高點來說，今年第2季國內住宅大樓加上車位的中位總價已緩步回落至1,378萬元，顯見央行調控房市措施已打掉房市恐慌性買盤。

曾敬德強調，在民眾購屋回歸理性下，一方面市場預期房價上漲心理不在，另一方面在銀行房貸不像過往寬鬆，不動產市場全面回歸自用當道。

