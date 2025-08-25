房市買氣慘淡 長虹保守看後況「明年不推住宅案」

長虹（5534）25日表示，今年房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，因此預計明年將不推住宅個案。

長虹總經理李耀中表示，今年房市受到央行第七波選擇性信用管制、銀行貸款不易等影響消費者購屋意願，觀察各預售案場，儘管每周來客量達10到15組，最多20組的狀態，但單周成交為0到1組，成交比例為10比1或15比1，顯見買盤觀望氣氛濃厚，購屋信心低迷。

長虹今年推出四筆住宅個案、一筆商辦案，包括總銷80億元的北市大直都更案「TOP31」、萬華區「長虹MVP」、林口「長虹天聚」、龜山「長虹擎山」以及林口商辦案「長虹雲創科技」，合計推案量約340億元，其中住宅總銷合計約300億元。

李耀中表示，近期市況仍然不好，預售市場成交速度明顯放緩，目前因應方式以延後推案為考量，手上比較不急的案子，就會延後推案，而明年推案規劃，除非市況回暖，不然暫時不考慮推出新的住宅個案，以優先去化手上個案為主，明年規劃僅推商辦案。

不過，雖然長虹明年預計不推住宅案，但商辦案卻有看頭，手上北士科總銷百億大案「長虹ICT科技大樓」、總銷預估約120億元的南港「長虹虹創科技大樓」都將完工，其中「長虹ICT科技大樓」就在輝達（NVIDIA）總部斜對面，不僅可受惠科技聚落效應，商辦公設有籃球場，規劃完善特別，相當適合企業進駐，長虹表示，力拚以整棟出售為主。

至於完工交屋上，李耀中表示，今年完工量達百億元，由於銀行貸款持續滿水位，目前因審核時間長，交屋時程也會拉長，住戶都需要等待，不過公司都積極協助客戶，目前也沒有遇到解約問題。

針對未來市況，李耀中認為，在打房、市場資金緊縮下，預期今年第4季至明年初房市景氣仍會低迷，若之後銀行限貸令可以緩解，市況就會稍微轉好，另外，本來預計要購置大金額不動產的買盤也會縮手。房價方面，現在還很難說，在營建成本下，大降有難度，主要是以預售市場來看，先前已經推的案子不太可能降價。