風睿3-2風場二度結盟世紀集團 台灣最大合作案

風睿能源（SRE）今天宣布，二度委由世紀集團統籌供應旗下3-2期海廣風電（Formosa 6）水下基礎項目，此次雙方擴大結盟，推進全台灣容量最大的單一離岸風場建置，已成為本地市場同類型項目中規模最大的合作案，彰顯國產化承諾。

風睿能源透過新聞稿說明，根據合約，除了由世紀離岸風電設備股份有限公司負責供應專案所需的57座管架式水下基礎，也新增列世紀樺欣風能股份有限公司為一級供應商，負責供應180支水下基樁，支援專案於2029年如期併網。

風睿能源董事長林雍堯表示，潔淨再生能源已成為全球各國能源配比中不可或缺的選項。風睿能源作為根基於本地的離岸風電開發商，除了持續且穩健地投入風場開發和建置，亦積極深化與本地供應鏈的合作，以滿足台灣關鍵戰略產業迫切的綠電需求，攜手為環境永續貢獻心力。

風睿能源項目長Sahand Holm說，很高興能與世紀集團在另一個旗艦專案「海廣風電」上擴大結盟，充分彰顯風睿對本地企業的長期支持。作為同期得標者中第一且唯一步入此一成熟階段的開發商，成果也展現企業在本地離岸風電領域中的領導地位。

世紀集團董事長賴文祥表示，他很感謝風睿能源與世紀集團擴大結盟，這是世紀集團在離岸風電3-2期的重要里程碑，讓世紀能連續生產至2028年。這次擴大合作展現出風睿能源對在地化的支持，世紀集團將一如既往地認真看待此案執行，在安全、如質、如期的目標下，完成產品交付。

「海廣風電（Formosa 6）」為風睿能源集團首次布局於中台灣專案，場址位於彰化縣外海，待完工併網後，可望為86萬家戶提供用電。海廣風電於2024年第3階段區塊開發第2期選商中獲配800 MW，同年底遞交行政契約，是率先達成此項承諾的開發單位。