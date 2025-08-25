房仲：全台住宅含車位中位價1378萬 2年漲178萬

信義房屋根據內政部統計查詢網的實價統計，今年第2季全台住宅含車位中位價，也就是所有成交價排序後的中間值，為新台幣1378萬元，與2023年第2季、新青安上路前一季相比多178萬元。

信義房屋今天發出新聞稿指出，彙整內政部統計查詢網，今年第2季與2023年第2季相比，六都住宅房價含車位中位價全站上1100萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023第3季台股從1萬7000點慢慢上漲到今年的2萬4000點，資金行情動能強勁，再加上政府推出新青安政策後，民眾對於房價看漲預期濃厚，帶動房市出現一波漲勢；不過，去年第3季央行祭出第7波房市管制措施後，房市就轉趨理性，但整體房價相較於2年前，仍有一段明顯漲幅，尤其是基期較低區域的漲幅更為顯著。

統計顯示，全台2023年第2季住宅大樓加車位的房價中位數是1200萬元，今年第2季已增加至1378萬元，房價中位數多出178萬元。

單看六都各縣市2023年第2季和今年第2季相比的房價變化，近2年房價都出現明顯上揚，台北市從3178萬元，增加至3590萬元，價差為412萬元最高。

扣除台北市，普遍住宅大樓含車位的產品，房價都較2年前多出188至255萬元，包括新北市從1480萬元增加至1700萬元；桃園市從1100萬元增加至1346萬元、台中市從1250萬元增加到1438萬元、台南從845萬元增加到1100萬元、高雄市則是從1010萬元增加至1200萬元。

曾敬德表示，央行擔憂資金過度往不動產集中，推出第7波的選擇性信用管制措施後，全台住宅大樓加上車位的中位價格已回穩，高點落在2024年第3季的1415萬元，隨後緩步回落至今年第2季的1378萬元，顯見民眾購屋回歸理性，一方面價格上漲預期消散，一方面貸款也不像過往寬鬆，市場回歸自用當道。