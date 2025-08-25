快訊

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

房仲：全台住宅含車位中位價1378萬 2年漲178萬

中央社／ 台北25日電
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋根據內政部統計查詢網的實價統計，今年第2季全台住宅含車位中位價，也就是所有成交價排序後的中間值，為新台幣1378萬元，與2023年第2季、新青安上路前一季相比多178萬元。

信義房屋今天發出新聞稿指出，彙整內政部統計查詢網，今年第2季與2023年第2季相比，六都住宅房價含車位中位價全站上1100萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023第3季台股從1萬7000點慢慢上漲到今年的2萬4000點，資金行情動能強勁，再加上政府推出新青安政策後，民眾對於房價看漲預期濃厚，帶動房市出現一波漲勢；不過，去年第3季央行祭出第7波房市管制措施後，房市就轉趨理性，但整體房價相較於2年前，仍有一段明顯漲幅，尤其是基期較低區域的漲幅更為顯著。

統計顯示，全台2023年第2季住宅大樓加車位的房價中位數是1200萬元，今年第2季已增加至1378萬元，房價中位數多出178萬元。

單看六都各縣市2023年第2季和今年第2季相比的房價變化，近2年房價都出現明顯上揚，台北市從3178萬元，增加至3590萬元，價差為412萬元最高。

扣除台北市，普遍住宅大樓含車位的產品，房價都較2年前多出188至255萬元，包括新北市從1480萬元增加至1700萬元；桃園市從1100萬元增加至1346萬元、台中市從1250萬元增加到1438萬元、台南從845萬元增加到1100萬元、高雄市則是從1010萬元增加至1200萬元。

曾敬德表示，央行擔憂資金過度往不動產集中，推出第7波的選擇性信用管制措施後，全台住宅大樓加上車位的中位價格已回穩，高點落在2024年第3季的1415萬元，隨後緩步回落至今年第2季的1378萬元，顯見民眾購屋回歸理性，一方面價格上漲預期消散，一方面貸款也不像過往寬鬆，市場回歸自用當道。

房價

延伸閱讀

竹科三期必要性評估報告完成審查 楊文科：延宕30年計畫露曙光

國人去年平均壽命80.77歲 高於大陸、低於日韓星

太太臨盆…房仲業務想跟公司申請「陪產假」性別平等工作法給的天數很大方

7月房地合一稅 年減二成

相關新聞

泓德能源遭檢調搜索 強調財務、營運一切正常

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告檢調單位至本公司進行調查即搜索。對此，泓德能源強調，本公司營運財務一切正...

房仲：全台住宅含車位中位價1378萬 2年漲178萬

信義房屋根據內政部統計查詢網的實價統計，今年第2季全台住宅含車位中位價，也就是所有成交價排序後的中間值，為新台幣1378...

詹文男X伏和中：無人機引領台灣高飛 打造科技新戰力

從「守勢國防」到「創新應用」，當地緣政治與AI浪潮同時席捲全球，無人機正成為重塑國家安全與產業競爭力的關鍵科技。在最新一...

國內重建最迷你面積縣市不在北市！新竹市居冠原因 專家給答案了

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年為止，全台累計危老核准案件已來到4,379件，其中台北市於...

購屋門檻再墊高 台北市2000萬元以上中古屋交易占比過半

永慶房產集團盤點雙北市近三年屋齡5年以上的中古屋，各總價帶交易量占比的變化，發現台北市總價2,000萬元～4,000萬元...

消保處公布預售屋契約查核 20建案違規共罰983萬

為保障消費者購屋權益，行政院消費者保護處今天公布建商「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」查核結果，74建案中有2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。