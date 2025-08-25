快訊

泓德能源遭檢調搜索 強調財務、營運一切正常

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
泓德能源品牌標誌。圖/泓德能源提供
泓德能源品牌標誌。圖/泓德能源提供

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告檢調單位至本公司進行調查即搜索。對此，泓德能源強調，本公司營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。

泓德能源日前喜獲全球最大主權基金挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額，充分展現國際資本市場對泓德能源長期成長性與財務表現的高度信任。

泓德能源今年上半年營收33.56億元，年增55.6%，稅後純益1.82億元，每股純益1.31元，較去年同期略減。展望未來，泓德能源總經理周仕昌曾表示，下半年集團將聚焦在電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大核心事業群，預計將帶動2025全年營收再創佳績。

泓德能源 主權基金

