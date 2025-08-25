萬海獲泰國TNSC拉丁美洲和中美洲航線最佳貨櫃班輪獎

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
萬海航運榮獲拉丁美洲和中美洲航線最佳貨櫃班輪獎。（萬海提供）
萬海（2615）公司表示，「第十屆泰國國家航運商委會)頒獎典禮」(Thai Natonal Shippers’ Council Awards 2025，簡稱TNSC)於8月20日在泰國曼谷舉行，萬海航運榮獲拉丁美洲和中美洲航線最佳貨櫃班輪獎(Best Container Liner of Latin America & Central America Route)殊榮。

萬海航運耕耘泰國市場逾35年，營運七條航線，為進出口商提供可靠且有效率的航運解決方案。今年4月開闢越南/泰國/東印新航線(TTX)後，進一步鞏固了其致力於加強亞洲與東印度區域互聯互通的承諾。

萬海指出，獲此獎項，充分體現了客戶對萬海航運的信心與肯定，日後除了持續強化航線網絡，更將拓展市場廣度，提升服務品質與經營效能，以滿足顧客的運送需求，為泰國市場及其他地區創造更大的價值。

