豊漁集團首度跨足西式餐飲 結盟米其林一星餐廳

無菜單料理集團豊漁（7847）25日宣布，連續七年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee正式加入集團陣容，為公司首次跨足西式餐飲領域，也是集團掛牌興櫃後的首宗重大合作案，預期將為品牌版圖注入強勁成長動能。

董事長朱霆理表示，台灣餐飲市場規模達數千億元，其中日式料理就超過600億元，西式餐飲更具規模，未來如何持續擴張版圖成為關鍵，預期加入集團後將帶來超過3%的營收貢獻，並推升單店業績成長。

朱𩃀理透露，雙方未來除了經營現有餐廳，也將攜手開發融入日常生活的西式餐飲品牌。

豊漁表示，能讓名廚點頭，「豊漁貿易」也是關鍵，從日本和牛、頂級海鮮到清酒與葡萄酒，豊漁皆具備自主進口與穩定供應優勢，為餐廳提供多面向且高品質的食材選擇。結合集團的後勤與營運體系，也讓有想法、有才華的料理人全力發揮，無後顧之憂。

日式餐飲方面，朱霆理表示，豊漁已建立從江戶前壽司、鐵板燒到壽喜燒鍋物等品牌，年底前預計全台再展店10至12間，明年度公司將發展西餐類型的大眾餐飲品牌，探索更多市場可能性。

2015年豊漁自「初魚料亭」起家，集團至今已布局七大品牌，橫跨民生至高端市場，旗下品牌包含知名日料「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」等，深耕高端市場。此外，集團亦積極拓展民生餐飲版圖，推出「季樂」、「長浜魚屋」、「牛喜」等多元品牌，從高端到民生的全方位布局，策略性布局高人流、高潛力地段。