大亞布局無人機擁雙利基！超導熱漆包線切入供應鏈 轉投資「創未來」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
無人機產業熱，大亞（1609）以本業漆包線優勢進軍無人機產業，加上多元投資可望發酵，擁有雙重利基。大亞25日召開法說會指出，研發的「超導熱銅包鋁線」主要配合無人機馬達廠商，而無人機朝輕量化趨勢發展，惟產業尚未成熟，無法預估產能及營收貢獻。

大亞近年積極布局綠能產業以及多元化的投資布局，以當前最熱的無人機產業來說，大亞以漆包線本業進入產業鍊，另集團亦投資「創未來科技」，該公司主要研發和生產無人機反制系統和低軌衛星系統。

大亞指出，確實已配合無人機馬達廠商，針對超導熱漆包線進行研發，而超導熱漆包線單價會高於一般漆包線，至於超導熱漆包線用量，則須視無人機大小而定。

另外，看好無人機產業，大亞轉投資事業也有布局，據最新財報，集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資共持有「創未來科技」約3,406張股票，帳面金額共約1.29億元，持股比例達2.3％。

若以電線電纜、漆包線等產品銷貨狀況來看，大亞表示，近年受惠台電強韌電網計畫，產品銷貨呈現正成長，今年前半年產品銷貨數量達2.9萬頓，較去年同期增加11％，其中以電線電纜為大宗，占比約71％。

綠能事業方面，大亞指出，目前旗下已有73座太陽能電廠，總共206MW裝置容量，其中七股120MW分為兩期，第一期85MW已掛錶，第二期因政府審核嚴格，仍在申請中；雲林麥寮漁電案場已開地方說明會，目前還在進行中；心忠學甲76MW案廠已拿到政府光儲標案，目前建置中，預計11月申請施工許可，目標2026年完工；台中龍井第一期85MW儲能系統已順利掛錶完成，預計9月正式加入服務；龍井二期80-85MW儲能案建置中，預計2026年加入服務。

大亞表示，太陽能案場上，目標未來開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠將超過500MW規模，儲能短期目標為今年累計建置100MW AFC儲能、光儲系統及參與電力交易平台，提供台電調頻輔助服務。

無人機 太陽能電廠

