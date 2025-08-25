世界鋼協公布7月全球粗鋼年減1.3%、大陸年減4% 有助鋼價支撐
世界鋼協最新公布資訊，2025年7月全球70個納入鋼協統計國家的粗鋼產量為1.5億公噸，較去年同期下降1.3%；其中大陸粗鋼產量為7,966萬公噸，較去年同期下降4%，顯示大陸減產效能浮現，鋼鐵供給減少，對鋼價有支撐效果。
法人表示，大陸2025年提出全年粗鋼產量減少5%、約5,000萬公噸，作為結構性調整與碳減排目標，重中之重在於為迎接北京9月3日閱兵大典，河北唐山地區面臨生產禁令，多家鋼廠需停工以改善空氣品質，導致鋼市預期供應緊張而出現短期反彈。
後續金融機構如高盛預估，大陸鋼鐵2025年產量將下降，2026年再減3%，結合中央要求減產、結構優化與綠色轉型，接下來需透過進一步關閉低效產能、強化供需改善，才是鋼鐵產業走出產能過剩的關鍵指標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言