快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

世界鋼協公布7月全球粗鋼年減1.3%、大陸年減4% 有助鋼價支撐

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

世界鋼協最新公布資訊，2025年7月全球70個納入鋼協統計國家的粗鋼產量為1.5億公噸，較去年同期下降1.3%；其中大陸粗鋼產量為7,966萬公噸，較去年同期下降4%，顯示大陸減產效能浮現，鋼鐵供給減少，對鋼價有支撐效果。

法人表示，大陸2025年提出全年粗鋼產量減少5%、約5,000萬公噸，作為結構性調整與碳減排目標，重中之重在於為迎接北京9月3日閱兵大典，河北唐山地區面臨生產禁令，多家鋼廠需停工以改善空氣品質，導致鋼市預期供應緊張而出現短期反彈。

後續金融機構如高盛預估，大陸鋼鐵2025年產量將下降，2026年再減3%，結合中央要求減產、結構優化與綠色轉型，接下來需透過進一步關閉低效產能、強化供需改善，才是鋼鐵產業走出產能過剩的關鍵指標。

鋼鐵 北京

延伸閱讀

大陸政策顧問籲將消費占GDP比重 提升至近半

大陸南京6頭野豬結伴渡長江上岸 專家：野豬有長距離游泳能力

共信肺癌新藥「普羅先安」 通過大陸醫保「雙目錄」形式審查

大陸將在雅魯藏布江建巨型水壩 印度憂釀水戰

相關新聞

泓德能源遭檢調搜索 強調財務、營運一切正常

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告檢調單位至本公司進行調查即搜索。對此，泓德能源強調，本公司營運財務一切正...

詹文男X伏和中：無人機引領台灣高飛 打造科技新戰力

從「守勢國防」到「創新應用」，當地緣政治與AI浪潮同時席捲全球，無人機正成為重塑國家安全與產業競爭力的關鍵科技。在最新一...

國內重建最迷你面積縣市不在北市！新竹市居冠原因 專家給答案了

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年為止，全台累計危老核准案件已來到4,379件，其中台北市於...

購屋門檻再墊高 台北市2000萬元以上中古屋交易占比過半

永慶房產集團盤點雙北市近三年屋齡5年以上的中古屋，各總價帶交易量占比的變化，發現台北市總價2,000萬元～4,000萬元...

消保處公布預售屋契約查核 20建案違規共罰983萬

為保障消費者購屋權益，行政院消費者保護處今天公布建商「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」查核結果，74建案中有2...

亞洲首例酒廠碳循環實證 由工研院攜手三菱電機與台灣菸酒啟動

啤酒誘人泡沫背後，藏著碳循環的創新契機！工研院宣布攜手三菱電機與臺灣菸酒公司竹南啤酒廠，啟動亞洲首座「酒廠碳捕捉先導試驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。