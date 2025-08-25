豐興廢鋼、鋼筋與型鋼開出平盤 建築用鋼進到整理期
豐興（2015）25日新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩定橫向整理。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼持平以310美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸100.95美元下跌至99.85美元。
豐興業務會議拍板，廢鋼收購價與鋼筋、型鋼維持平盤。主因前波行情反彈市場超額採購，建築用鋼市場需要時間沈澱，豐興以平盤應對，靜待需求回溫。
