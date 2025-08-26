鼓勵平日國旅⋯中央擬推獎勵措施！網看好帶動觀光股利多

觀光署署長陳玉秀表示，為解決國旅平假日人潮懸殊、房價過高問題，明年將規劃獎勵措施，鼓勵民眾平日出遊。她強調，台灣觀光飯店、旅館與民宿的住房率差異，反映出服務品質與CP值問題，並認為「惡意漲價多是個案」。此番言論引發PTT熱烈討論，投資人好奇是否對觀光股構成利多，網友則多對「補助方案」表達質疑。

根據媒體報導內容，台灣觀光飯店平均每晚5000元以上，住房率卻高於3000至4000元的一般旅館，以及2000元左右的民宿。陳玉秀指出，民宿住房率僅2至3成，顯示價格並非唯一問題，關鍵在於服務品質不足。她認為透過鼓勵平日旅遊，能有效分散需求，減緩假日價格過高的現象。另方面，政府也將協調故宮、鐵道博物館等場館，避免同時週一休館，以方便國際旅客。

一名網友在PTT轉貼新聞直言，近期增加國定假日與平日出遊政策，或許會成為觀光股題材，詢問「是不是利多？」但隨後引來大量留言質疑，有人譏諷「假日、平日都要敲盤子？」、「這就是官員的幹話」。也有網友認為政策治標不治本，「整天用補貼，觀光競爭力在哪？」

不少網友以國際比較批評台灣住宿費過高，留言指出「3500不算貴？日本一樣價位住到大浴場還含早餐」、「我在美國偏鄉三星飯店才3700還附咖啡」。更有人感嘆「國旅品質爛，價格卻比國外高」、「有錢才能國旅，窮人只能出國」。交通問題同樣被點名，網友痛批「測速照相一堆，國旅成本比房價還高」。

另一派網友則將焦點放在勞工權益，直言「工時這麼長誰有空平日出遊？」、「先增加特休再談平日國旅」。許多人認為台灣假期不足，讓民眾不可能浪費請假機會在國旅；相較之下，廉航機票便宜、海外旅遊選擇更多，才是造成「寧出國不國旅」的根本原因。

整體來看，觀光署推動平日國旅政策的初衷在於分流人潮、壓低假日房價，但PTT網友普遍認為補助恐淪為業者加價的理由，真正關鍵在於改善服務品質、提升交通便利與降低住宿成本。否則，即便推出獎勵措施，國旅競爭力恐難與海外市場抗衡。