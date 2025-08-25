詹文男X伏和中：無人機引領台灣高飛 打造科技新戰力

從「守勢國防」到「創新應用」，當地緣政治與AI浪潮同時席捲全球，無人機正成為重塑國家安全與產業競爭力的關鍵科技。在最新一集的《科技543》節目中，數位轉型學院院長詹文男特別邀請前金屬工業研究發展中心執行長、現任高雄科技大學教授伏和中，深談無人機產業的戰略意義、產業現況與台灣的發展機會。

伏和中以「產官學研」完整歷練見長，曾主導法人機構擴編至千人規模，亦歷任高雄市政府經發局長。他強調，無人機是新世代的系統整合旗艦產業，不僅需整合材料、馬達、資通訊與AI演算法，更可作為帶動產業升級的引擎。他表示：「無人機投入資本相對低，但對國防與民生的影響卻極高，台灣不能錯過這一波機會。」

訪談中指出，無人機具備三大發展優勢：一是系統整合能力，可拉動台灣精密製造與軟體應用；二是突破地理限制，提供三維交通新解方；三是能串接AI與物聯網，驅動智慧農業、基礎建設檢測、物流與救災等多元應用。

目前台灣約有250家無人機相關企業，涵蓋材料、零組件、飛控系統到軟體開發。根據交通部統計，國內已註冊無人機逾4萬3千架，應用從空拍、農藥噴灑到風力發電機葉片巡檢、太陽能板測繪等皆有所涵蓋。

伏和中教授也指出，台灣雖受限於市場規模，短期以軍用切入培養能量，長期則應透過政府主導示範場域、鬆綁法規限制、開放視距外飛行與多機操作權限，才能真正發展民用與商用市場。他補充：「現在日本已開放視距外飛行，台灣應思考如何讓創新實驗與應用落地，否則會因法規拖慢產業腳步。」

此外，他也分享許多令人耳目一新的應用案例：從高雄偏鄉緊急醫療配送、到保全業者利用無人機搶先到達現場、再到郵政物流用以節省成本與提升效率。詹文男則以幽默方式補充：「無人機如果能跟獨居長輩打招呼，說不定還能傳遞溫度。」

談及技術安全問題，伏和中也指出，落實保險機制、安全氣囊裝置與標準化飛行規範至關重要。未來甚至可構想「3D門牌系統」以對應高樓宅配，開創更創新便利的生活方式。

在訪談中，兩位專家共同呼籲，台灣無人機產業應以整合創新為核心，建立自主供應鏈，把握「去中供應鏈」與國防轉民用的時機，勇敢飛出台灣價值。精彩專訪請點擊收看：https://www.youtube.com/watch?v=XmS-xtxwyUQ&t=2s