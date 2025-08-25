搶進寵物商機 鑫傳投資星品國際擴大電商版圖、切入毛小孩產業

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

鑫傳（6856）國際多媒體科技25日宣布，為搶占日益成長的寵物市場商機，已策略性投資星品國際，並取得48%股權，正式切入「毛小孩」產業。

根據市場調查，2024年臺灣寵物食品與用品市場規模已突破650億元。觀察全球趨勢，臺灣寵物市場的支出從約10億美元增長至20億美元，增幅高達73%。而在美國，2020年至2025年的複合年成長率為8.6%，市場規模從1,036億美元成長至1,570億美元。由此可見，臺灣寵物用品市場仍具備龐大的成長潛力。

鑫傳指出，星品國際旗下自有品牌「Jolly Pet」，致力於為寵物提供全方位的優質生活。其業務模式整合了線上直播銷售與線下實體通路 ，並成功與迪士尼、蠟筆小新、Snoopy史努比、喵小元、海綿寶寶等知名品牌合作，推出獨家聯名系列商品。

目前Jolly Pet的產品線多元，涵蓋了寵物生活的各個面向，智能飼養部分推出智能貓砂盆、智能伴寵機等，將科技融入寵物照顧，提升飼養便利性；旅行外出用品則提供寵物推車、提籃、外出包、牽繩、胸背帶等，滿足主人帶寵物外出的需求；居家生活用品主打貓砂、寵物窩、清潔護理、餵食器、飲水機，以及人寵共用家居用品與寵物玩具。

鑫傳表示，星品國際亦積極拓展實體銷售據點 。目前已在臺中大遠百設立櫃點，並計畫於2025年進駐新竹百貨商圈。此外，星品國際也不定期與百貨業者合作舉辦快閃活動。

鑫傳指出，投資星品國際，除了看準龐大的寵物經濟，更將發揮集團旗下「MAY LIFE美麗人生電商購物」的平台優勢，整合雙方資源。未來，Jolly Pet的優質產品將可透過「MAY LIFE美麗人生電商購物」平台，觸及更廣大的消費客群，並藉由集團在媒體與內容行銷方面的專業，精準推廣品牌與產品，創造顯著的銷售綜效，更彰顯鑫傳國際持續布局電商的決心，串聯全球品牌與製造商，嚴選最優質的產品，透過多元產品線與創新服務，打造更具競爭力的電商生態系。

