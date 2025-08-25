國內重建最迷你面積縣市不在北市！新竹市居冠原因 專家給答案了

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年為止，全台累計危老核准案件已來到4,379件，其中台北市於今年4月正式破千，至上半年為止，累計1,011件，居各縣市之冠，台中則以885案緊追在後；至於全國危老重建計畫中，前十名平均面積最迷你的縣市，竟不是台北市，而是新竹市，核准案面積平均只有138.4坪。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市的危老重建熱度居全台第一，是因首都地狹人稠、開發飽和，素地極度缺乏，使業者必須朝老屋重建的方向整合推案。

不過以核准平均面積來說，陳定中分析，前十名中最小的其實是新竹市而非台北市，主要是新竹市的腹地僅不到北市一半，且部分地區又受新竹機場禁限建管制，整合大基地的難度高，使新竹市的平均重建核准面積在前十名縣市中敬陪末座。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，危老重建是近年政府大力推動的重大政策，所以許多打炒房政策都對危老開綠燈。

不過張旭嵐指出，雖然危老重建的銀行貸款限制少，但危老、都更的放款為中長期放款，資金回收的速度慢，因此隨著都更、危老放款在建築貸款中的占比節節攀升，中長期的市場風險仍需留意，所以相關授信依然會納入「不動產放款集中度」的計算。