首創TOD結合運動園區捷運開發案來了 高雄捷運O9站BC基地正式招商

高雄市政府25日上午在高雄舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案-BC基地」招商說明會，繼捷運O9站聯合開發案A基地成功招商後，BC基地仍吸引藏美建設、達麗建設（6177）、聯上實業（4113）等15家以上潛在投資人了解本案招商條件，顯示各界對高雄未來發展潛力的高度信心。

高雄市政府副市長林欽榮強調，「現在是投資高雄最好的時機」，主要基於四大發展利多：首先，台積電（2330）2027年5個廠區全數量產，將有7,000多名員工進駐，奠定半導體產業基礎。其次，AI產業緊接發展，形成「半導體+AI」雙引擎成長模式。

第三，金管局選定高雄為亞洲資產管理中心，將帶來龐大A辦及住宅需求。最後，陽明交大、清華大學高雄分部今年9月招生，專攻半導體及AI碩博士課程，預計2029年將有4,000多位師生，每年產出500至600位博碩士，為產業提供高階人才。

林欽榮指出，去年高雄簽約民間投資公辦都更、BOT、捷運聯合開發案件達10案，經財政部認列投資金額493億元，榮登全國招商王；今年預計再簽約14案，民間投資金額預估突破900億元，可望連續兩年蟬聯全國招商王。

林欽榮表示，此次招商的O9苓雅運動園區站BC基地，是國內首例TOD結合運動園區的捷運場站開發案，O9案總面積達2.03公頃，預計引入新台幣171億元的總投資。其中，A基地已於今年4月30日成功選出最優申請人，而本次公告招商的B、C基地，將共同拼湊起「O9運動樂活新都心」的完整藍圖。

捷運局長吳嘉昌表示，本次O9捷運開發案緊鄰全新啟用的「Kaohsiung Highline」苓雅運動園區。這個由中正體育場華麗轉身改造而成的開放式場域，擁有一條600公尺的環形高架市民散步道，並整合了公園遊憩、商業服務機能與多元運動設施，已於今年4月19日啟動。

同時，吳嘉昌指出，該案周邊整體道路及生活場域也一併改善，周邊公共設施包含滯洪公園、綠地及綠兼道等公共設施，及輔仁路、輔仁路7巷及四維一路等道路系統，已經動工興建預計115年底完工優先到位。

吳嘉昌進一步說明，本次推出的O9聯開案，依據招商條件，投資人應設置立體連通系統串聯捷運站與苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，讓市民可沿著立體長廊從捷運站走回家，或跑步至highline park環形跑道，同時結合基地南側的運動設施，讓運動成為生活的一部分，從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能方便抵達運動場所，感受運動帶來的健康、朝氣與歡樂，讓高雄成為全民參與的運動城市。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信強調，O9站基地具備極佳的區位優勢，距離國道1號高雄交流道僅1分鐘車程，捷運橘線一站可達衛武營藝文聚落，連結國家級衛武營藝術文化中心與三井LaLaport購物中心，形成「運動—藝文—商業」三位一體的黃金生活圈。

本案為高雄罕見的大面積單一產權開發案，B基地面積1,436坪、C基地面積3,131坪，容積率高達630%。預估開發量體分別可達1.6萬坪及3.6萬坪，合計開發總樓地板面積約5.25萬坪，總銷金額上看220.4億元，投資效益可期。

本次兩基地採同時公告各別招商，皆為獨立案件，投資人可選擇投資ㄧ基地或是二基地。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，高雄在交通建設完備、產業升級及半導體產業進駐後，不動產市場在住宅及商辦都非常活絡，尤其交通節點周邊土地開發交易蓬勃發展，具有極大開發潛力。

仲量聯行也積極配合高雄市政府土地開發推動政策，目前公告中案件包含高雄橘線O9站BC基地預計於今年12月31日截標、緊鄰台積電楠梓廠之高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都市更新事業公開評選實施者案預計今年12月5日截標，及中油A6街廓都市更新事業公開評選實施者案預計今年第4季招商，期許透過推動捷運場站周邊開發，帶動高雄各區TOD便捷生活圈。