順藥急性缺血性中風藥可望完成授權 法人：明年有望轉虧為盈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

順藥（6535）預期今年下半年至明年上半年完成急性缺血性中風藥授權，且授權金額將遠超目前國內已完成的授權案，法人機構以較保守的13億美元估算，2026年有望取得6,500萬美元的簽約金收入，以rNPV模型試算得目標價260元，投資評等為「買進」。

順藥研發的LT-3001為一雙效新藥，可促進體內溶栓反應，目前既有藥品因時效性限制，僅20%病人能獲得治療。而LT-3001對象為中風後4.5~24小時內施打，鎖定未被滿足的80%市場。

中國大陸的二期概念驗證試驗（297例）結果，呈現出對中重度患者的療效趨勢，在排除輕症患者後，LT3001治療組的有效率達到雙位數百分比，遠高於安慰劑組約6%的自然恢復率，且整體未出現治療相關顱內出血等安全事件，完整數據將於10月全球腦中風年會進行正式公開發表。另外，歐洲、美國、臺灣的多國二期試驗亦將於第4季完成數據整理並公布結果。

法人機構表示，急性缺血性中風市場潛在規模超過100億美元，以市場滲透率10~20%預估，推估包裹總額可能落在10~20億美元。另外，挪威主權基金亦公告，持有0.52%的順藥股權。

