長榮航空宣布9月3日軍人節 升等商務艙禮遇

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）向所有守護家園的軍人致上最高敬意，25日官網公布，2025年9月3日軍人節，特別推出升等禮遇；另外，9月3日起優先登機禮遇，也擴大適用隨行持眷屬證的眷屬。

長榮航空表示，凡現役軍人於9月3日當天，搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇；請持軍人身分證於上述出發地機場的長榮航空票務櫃台，完成查驗及登記，即可參加此活動，細節請於活動當日洽出發地機場票務櫃台。

考量到同行家人的感受，自9月3日原有的「現役軍人優先登機」禮遇，將進一步擴大至隨行一位持眷屬證的眷屬。

