快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

共信肺癌新藥「普羅先安」 通過大陸醫保「雙目錄」形式審查

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）25日表示，自主研發已在中國大陸上市的肺癌新藥「普羅先安」（甲苯磺酉先胺注射液，PTS-302）已通過今年大陸國家基本醫保藥品目錄初步形式審查，為少數同時通過商業健康保險創新藥目錄初步形式審查的品項。

共信醫藥表示，接下來「普羅先安」將進入專家評審、談判競價與價格協商等流程，若一切順利，就能正式納入醫保「雙目錄」，快速擴大銷量，助攻營收大幅倍增。

大陸基本醫保目錄每年動態調整一次，今年計有534個藥品通過形式審查，數量超過去年。為了擴大覆蓋基本醫保無法承受的範圍，今年首次增設商保創新目錄，並有121個藥品通過形式審查。商保創新目錄主要強調創新程度高、臨床價值大且對患者有顯著效益的創新藥。本次醫保採「雙目錄」併行，可針對不同支付能力的病患提供全面保障，同時提高藥品的可及性及市場競爭力。

共信醫藥表示，基本醫保向來是大陸醫藥品的最大買家，各家業者無不以進入醫保目錄為重要目標。根據官方資料，去年基本醫保參保人數達13.27億人，醫保覆蓋率維持在95%，基本醫療保險基金總支出達人民幣2.97兆元。

此外，中國大陸去年的商業健康險原保費收入達人民幣9,773億元，年增8.2%，由於中國大陸政府正建構多層次醫療保障體系，積極推動商業保險發展，伴隨著人均收人的成長，大陸的保險市場潛在巨大成長空間。

共信-KY總經理林懋元表示，「普羅先安」是少數同時通過醫保、商保初步形式審查的創新藥，顯見「普羅先安」在治療中央型肺癌嚴重氣道阻塞（MAO）疾病領域的優越性，獲得初步肯定，並取得參與醫保「雙目錄」後續審查流程的資格。

林懋元進一步表示，「普羅先安」自取得中國大陸一類新藥藥證上市銷售以來，成功打入200家以上含三甲等級醫院，擁有超過2,000次處方治療經驗，不僅協助病患緩解惡性氣管阻塞，改善呼吸功能，也為公司帶來穩定的營收成長，未來若能順利叩關醫保「雙目錄」，代表大陸逾13億人將可同時享有醫保與商保給付「普羅先安」，預期市場空間將以倍增速度擴增，有助推升營收出現爆發性成長。

延伸閱讀

從投行看大陸／海南新政對台商節稅影響分析

陸國產AI晶片大量使用 快了

陸最大石化產業基地 寧波誕生

陸規模最大石化產業基地全面建成 年煉油1200萬噸

相關新聞

雙北買房預算抓多少？ 台北一半交易在2000萬以上

永慶房產集團盤點雙北市近三年屋齡5年以上的中古屋，台北市總價2000萬元-4000萬元，今年上半年占比達35%，名列第一...

消保處公布預售屋契約查核 20建案違規共罰983萬

為保障消費者購屋權益，行政院消費者保護處今天公布建商「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」查核結果，74建案中有2...

亞洲首例酒廠碳循環實證 由工研院攜手三菱電機與台灣菸酒啟動

啤酒誘人泡沫背後，藏著碳循環的創新契機！工研院宣布攜手三菱電機與臺灣菸酒公司竹南啤酒廠，啟動亞洲首座「酒廠碳捕捉先導試驗...

房市等不到血流成河？ 全台僅這6大重劃區價跌

今年房市買氣低迷，逐漸進入深水區，惟價格尚未探底。據591新建案統計在線新案，全台10大價跌及漲幅最少的重劃區，沒有預期...

房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

預售屋契約條款眾多，不少條款潛藏交易陷阱。為保障消費者購屋權益，行政院消保處一年舉辦兩次契約查核，今天公布「114年度預...

傳承體育精神、支持弱勢 嚴陳莉蓮設立助學基金

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，曾任台灣女子籃球國手暨台元女籃隊長，也是中國文化大學體育系第18屆校友。為感念大學時期的籃球養成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。