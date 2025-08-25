消保處公布預售屋契約查核 20建案違規共罰983萬

為保障消費者購屋權益，行政院消費者保護處今天公布建商「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」查核結果，74建案中有20案違規，共罰新台幣983萬元。

消保處發布新聞稿指出，會同內政部地政司等單位，於3月至6月間辦理「114年度預售屋買賣定型化契約查核」，共查詢74建案，每個建案均查核「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」等15項目，共有20建案不符規定。對此，裁處不合規定的建案，共裁罰983萬元。

消保處說，這次查核，以113年9月至12月的銷售戶數為基準。

消保處公布查核結果的主要違規有4大態樣。首先，有部分建商違反「驗收」規定，有建商將交屋保留款併入銀行貸款中，未讓買方於「自備款」中保留「房地總價5%」的交屋保留款，實質降低消費者對於瑕疵修繕的保障，也有建商將「交屋前」的修繕義務變更為「交屋後」的保固責任，迫使買方接收有瑕疵的房屋。另有建商以錯誤之方式計算天然瓦斯配管費用，將賣方應負擔之費用轉嫁由買方負擔。

第二，消保處發現，部分建商違反「房地所有權移轉登記期限」規定，於買方未履行所有權移轉登記協力義時，擅自增列權利義務失衡之契約條款，侵害消費者權益。

第三違規態樣，消保處說，有部分建商違反「通知交屋期限」規定，以增列不當的契約條款，免除賣方應於領得使用執照後6個月內通知交屋之義務。

第四違規態樣，消保處指出，部分建商違反「違約之處罰」規定，以不當的契約條款，限制買方解除契約的權利。也有建商以不當的「特約條款」，排除應記載事項的規定，使消費者陷於動輒違約的處境，並訂定高額違約金，增加消費者負擔。

消保處呼籲，建商應依照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，擬定各項契約條款，切勿隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷；也不得以「契約自由」為名，增列「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，且無不利於消費者之契約條款。