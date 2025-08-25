屏東弱勢青年就業添助力 屏縣府攜海尼根台灣推動校園進職場獎勵計畫
屏東縣政府與海尼根台灣公司共同推動「屏東有根，青年有光-青年尋職津貼計畫」，協助設籍屏東縣具弱勢身分之大學應屆畢業學子總計最高5,000元（設籍內埔鄉者為7,000元）之就業津貼，以減輕低收及中低收入戶家庭學子求職期間壓力。
海尼根為在台灣本地生產的國際啤酒釀造商，主要生產地點為屏東縣內埔鄉，海尼根台灣公司2025年發揮企業公益責任並照顧在地鄉親，結合屏縣府推動「屏東有根，青年有光-青年尋職津貼計畫」，預計補助70位設籍屏東縣的弱勢家庭學子銜接職涯，陪伴其畢業後之待業空窗，設籍內埔鄉的學子更可獲得加碼補助，藉以協助青年從校園順利銜接職場。
計畫自即日起開放線上報名，並採「先到先審」之方式受理，經審核符合資格者，即可在第一階段獲得2,500元就業津貼補助（設籍內埔鄉者為3,500元），後續只要穩定就業滿1個月以上，或是3個月內參與5次以上面試經驗者，即可獲得第二階段就業津貼，總計名額共70名，額滿為止。
