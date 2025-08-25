房市等不到血流成河？ 全台僅這6大重劃區價跌

今年房市買氣低迷，逐漸進入深水區，惟價格尚未探底。據591新建案統計在線新案，全台10大價跌及漲幅最少的重劃區，沒有預期中的血流成河，僅六區下跌，另外四區甚至微幅上揚，其中跌勢最重的是新竹市關埔重劃區，平均成交價自去年的每坪76萬元下滑至57萬元，年減幅高達24.3%。

591新建案組長林哲緯分析，數據呈現和當前市場氛圍產生落差，主要是與去年相比，今年房價仍處在高檔，且部分重劃區尚未出現大量降價的案例，加上建商操作相當謹慎，除了不隨意放價，也會以送裝潢或優付等方案吸客，故區內行情並未出現一落千丈的走勢。

觀察這10大重劃區，區域分布則以台中市為大宗，一口氣有北屯區的廍子、十一期、大里區二期重劃區價跌，另外，分別位在西屯、北屯區的水湳經貿及機廠捷運特區，還有新竹縣竹北市高鐵特區、台南舉喜重劃區都呈現凍漲走勢。

跌幅最多的新竹關埔重劃區，則是去年在「富宇-天雋」成交下價格一度開出7字頭亮眼成績，今年在交易熄火下，價格隨即向下大幅修正，並非當地房價鬆動。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，不少重劃區因機能還在發展，卻因先前熱潮而讓新案量體與價格過分推升，當前弱況確實值得留意潮水退了打回原形。

不過此次數據中不少重劃區已漸成熟，區域房市有其支撐力道，實難期待房價跌回過往，就算像是新竹市關埔重劃區統計出較大的起伏，但當地市場其實相當穩定，包括竹科、學區、生活機能等優勢，也沒有太多素地提供新案，或許在交易量體不多，以及新案供給少才演變為此結果。

同樣是新竹地區的新竹高鐵特區還因為新案在今年已衝上八九字頭，支撐區域房價恆溫。反而可觀察唯一統計的新北市三重區的二重重劃區水位還在持穩，但實際上卻因新案量體過多產生賣壓情勢，顯然還未反映在價格上