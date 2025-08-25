工研院攜手三菱電機和台灣菸酒 啟動酒廠碳循環實證

工研院今天宣布，與三菱電機和台灣菸酒公司竹南啤酒廠合作，啟動酒廠碳捕捉先導試驗廠，預計2026年展開實證運轉。

工研院發布新聞稿，副院長胡竹生表示，面對全球氣候挑戰與碳費壓力，碳不應再只是排放負擔，而是可再循環利用資源。

胡竹生說，這次台日技術合作不只是驗證科研成果，更實踐在地場域應用，預期未來將有助於國內企業建立具經濟效益的減碳轉型路徑，並促進台灣碳捕捉技術導入一般企業應用。

工研院表示，工研院將提供核心的固態胺碳捕捉技術，三菱電機負責流程控制優化，台酒公司竹南啤酒廠則提供酒廠內天然氣鍋爐排氣及場地做為捕碳驗證場域，3方將共同合作於場域中驗證高效率碳捕捉與純化系統，並評估在酒類製程相關環節中資源再利用的可行性，期能打造可複製、可循環的碳管理解方。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬說，固態胺材料可從工業製程排氣中有效抓住二氧化碳，再用大約攝氏80度的低溫讓材料「吐」出二氧化碳進行回收。具備省能、高效率又可反覆使用特色，模組化的設計占地小，也可依照需求擴充，適合應用於啤酒廠這類產業。