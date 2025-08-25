快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

聽新聞
0:00 / 0:00

房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
預售屋契約條款眾多，消保處呼籲消費者簽約前至實價登錄網站確認建案契約備查狀況。本報資料照片
預售屋契約條款眾多，消保處呼籲消費者簽約前至實價登錄網站確認建案契約備查狀況。本報資料照片

預售屋契約條款眾多，不少條款潛藏交易陷阱。為保障消費者購屋權益，行政院消保處一年舉辦兩次契約查核，今天公布「114年度預售屋買賣定型化契約查核」第一次查核結果，共計查核74建案，20個建案部分契約內容不符合規定，違規率達27%。其中以總誼建設的「新都峰」建案違規最多，15個項目中有7項目不合格。

消保處指出，本次查核，以去年9月至12月之銷售戶數為基準，就「全國銷售排名前10名」及「地方銷售排名」之建案進行查核。另分析109年至113年契約查核結果，就同一建商過去查核有2次以上違規紀錄者，再次加強查核。共計查核74建案，每個建案均查核「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」等15項目。對於契約內容不合規定之建商，共計裁處新台幣983萬元。

消保處表示，本次查核主要違規態樣如下：

1、 違反「驗收」規定

部分建商將交屋保留款併入銀行貸款中，未讓買方於「自備款」中保留「房地總價5%」之交屋保留款，實質降低消費者對於瑕疵修繕之保障。亦有建商將「交屋前」之修繕義務變更為「交屋後」之保固責任，迫使買方接收有瑕疵之房屋。另有建商以錯誤之方式計算天然瓦斯配管費用，將賣方應負擔之費用轉嫁由買方負擔。

2、 違反「房地所有權移轉登記期限」規定

部分建商於買方未履行所有權移轉登記之協力義務(例如：配合加蓋印章、出具證件、繳納各項稅費等)時，擅自增列權利義務失衡之契約條款，侵害消費者權益。消保處舉例，契約記載，買方未履行所有權移轉登記之協力義務，賣方得解除契約，且買方須賠償賣方房地總價15%之違約金。

3、 違反「通知交屋期限」規定

消保處發現，部分建商增列不當之契約條款，免除賣方應於領得使用執照後6個月內通知交屋之義務。亦有建商要求買方提前負擔水電費、瓦斯基本費，轉嫁賣方付費之義務，增加買方負擔。消保處舉例，買方原應於「通知之交屋日起30日後」負擔水電費、瓦斯基本費，但契約中卻記載，買方於「通知交屋日起30日後」即負擔水電費、瓦斯基本費。

4、 違反「違約之處罰」規定

部分建商以不當之契約條款，限制買方解除契約之權利。消保處舉例，有契約記載，建材設備之價值、效用及品質須達到「重大減損之程度」，買方始得解除契約。亦有建商以不當的「特約條款」，使消費者陷於動輒違約之處境，並訂定高額之違約金，增加消費者負擔。

消保處提醒消費者，簽約前做到下列3大步驟，以保障自身權益：

1、 至實價登錄網站確認建案契約備查狀況。

2、 逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。

3、 倘遇契約內容不合規定之建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

印章 水電 消費者

延伸閱讀

英國延後審批中國巨型使館建案 中方：嚴重關切

新北前議員陳科名才收賄入獄要關7年半 關說建照再吃10年8月刑

吊臂重摔畫面曝！桃園龜山建案吊車失控翻覆 砸傷女路人送醫

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

相關新聞

雙北買房預算抓多少？ 台北一半交易在2000萬以上

永慶房產集團盤點雙北市近三年屋齡5年以上的中古屋，台北市總價2000萬元-4000萬元，今年上半年占比達35%，名列第一...

消保處公布預售屋契約查核 20建案違規共罰983萬

為保障消費者購屋權益，行政院消費者保護處今天公布建商「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」查核結果，74建案中有2...

亞洲首例酒廠碳循環實證 由工研院攜手三菱電機與台灣菸酒啟動

啤酒誘人泡沫背後，藏著碳循環的創新契機！工研院宣布攜手三菱電機與臺灣菸酒公司竹南啤酒廠，啟動亞洲首座「酒廠碳捕捉先導試驗...

房市等不到血流成河？ 全台僅這6大重劃區價跌

今年房市買氣低迷，逐漸進入深水區，惟價格尚未探底。據591新建案統計在線新案，全台10大價跌及漲幅最少的重劃區，沒有預期...

房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

預售屋契約條款眾多，不少條款潛藏交易陷阱。為保障消費者購屋權益，行政院消保處一年舉辦兩次契約查核，今天公布「114年度預...

傳承體育精神、支持弱勢 嚴陳莉蓮設立助學基金

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，曾任台灣女子籃球國手暨台元女籃隊長，也是中國文化大學體育系第18屆校友。為感念大學時期的籃球養成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。