房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

預售屋契約條款眾多，不少條款潛藏交易陷阱。為保障消費者購屋權益，行政院消保處一年舉辦兩次契約查核，今天公布「114年度預售屋買賣定型化契約查核」第一次查核結果，共計查核74建案，20個建案部分契約內容不符合規定，違規率達27%。其中以總誼建設的「新都峰」建案違規最多，15個項目中有7項目不合格。

消保處指出，本次查核，以去年9月至12月之銷售戶數為基準，就「全國銷售排名前10名」及「地方銷售排名」之建案進行查核。另分析109年至113年契約查核結果，就同一建商過去查核有2次以上違規紀錄者，再次加強查核。共計查核74建案，每個建案均查核「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」、「通知交屋期限」、「違約之處罰」等15項目。對於契約內容不合規定之建商，共計裁處新台幣983萬元。

消保處表示，本次查核主要違規態樣如下：

1、 違反「驗收」規定

部分建商將交屋保留款併入銀行貸款中，未讓買方於「自備款」中保留「房地總價5%」之交屋保留款，實質降低消費者對於瑕疵修繕之保障。亦有建商將「交屋前」之修繕義務變更為「交屋後」之保固責任，迫使買方接收有瑕疵之房屋。另有建商以錯誤之方式計算天然瓦斯配管費用，將賣方應負擔之費用轉嫁由買方負擔。

2、 違反「房地所有權移轉登記期限」規定

部分建商於買方未履行所有權移轉登記之協力義務(例如：配合加蓋印章、出具證件、繳納各項稅費等)時，擅自增列權利義務失衡之契約條款，侵害消費者權益。消保處舉例，契約記載，買方未履行所有權移轉登記之協力義務，賣方得解除契約，且買方須賠償賣方房地總價15%之違約金。

3、 違反「通知交屋期限」規定

消保處發現，部分建商增列不當之契約條款，免除賣方應於領得使用執照後6個月內通知交屋之義務。亦有建商要求買方提前負擔水電費、瓦斯基本費，轉嫁賣方付費之義務，增加買方負擔。消保處舉例，買方原應於「通知之交屋日起30日後」負擔水電費、瓦斯基本費，但契約中卻記載，買方於「通知交屋日起30日後」即負擔水電費、瓦斯基本費。

4、 違反「違約之處罰」規定

部分建商以不當之契約條款，限制買方解除契約之權利。消保處舉例，有契約記載，建材設備之價值、效用及品質須達到「重大減損之程度」，買方始得解除契約。亦有建商以不當的「特約條款」，使消費者陷於動輒違約之處境，並訂定高額之違約金，增加消費者負擔。

消保處提醒消費者，簽約前做到下列3大步驟，以保障自身權益：

1、 至實價登錄網站確認建案契約備查狀況。

2、 逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。

3、 倘遇契約內容不合規定之建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。