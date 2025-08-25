傳承體育精神、支持弱勢 嚴陳莉蓮設立助學基金

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
嚴陳莉蓮成立基金會扶助弱勢。業者提供
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，曾任台灣女子籃球國手暨台元女籃隊長，也是中國文化大學體育系第18屆校友。為感念大學時期的籃球養成與教育啟發，嚴執行長以個人名義捐贈新台幣1,000萬元，設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。

裕隆集團支持人才培力及社會公益，長期深耕籃球文化超過一甲子，是國內第一個創設籃球隊的民間企業，也是唯一同時支持男女籃的企業。多年來培育無數籃球國手，為台灣籃壇提供良好的成長環境。身為昔日國家代表隊女籃國手，嚴陳莉蓮執行長不僅將團隊運動的精神融入企業經營，更持續投入公益，以實際行動推動籃球運動永續發展，包括舉辦籃球夏令營，鼓勵青少年參與運動，強健體魄，培養健康心志。

「嚴陳莉蓮女士助學基金」分為兩大面向：一、助學金：支持文化大學全校經濟不利學生與體育學系學生之獎助計畫，協助學生安心就學，並鼓勵自主學習與專業精進。二、籃球隊發展經費：專款支援文化大學男子籃球隊運動場地升級，支持訓練、比賽經費及資源建置，提升校隊表現與體育教育品質。

嚴陳莉蓮執行長表示：「在文化大學體育系的那段歲月是我人生重要的歷程。雖然當時資源有限，但我在籃球場與校園生活中收穫充實。因為學生時期也曾面臨經濟壓力，更能體會教育資源的可貴及重要性。今天能以個人力量回饋母校，盼望這筆基金幫助更多學弟妹堅持夢想、安心成長，也是一圓心中一直以來的願望。」

文化大學校方表示，學校擁有完整的體育教育與專業訓練資源，透過科學化訓練、體能監測及營養管理，協助選手兼顧課業與運動發展。此次嚴陳莉蓮女士的捐贈，將為體育系籃球隊帶來更專業的資源支持，也讓弱勢學子獲得更多保障，這不僅是一份實質的財務援助，更是一種精神鼓舞。

作為文化大學的傑出校友，嚴陳莉蓮執行長以生命故事與實際行動，展現教育平權的關懷與推動運動文化的決心。此筆助學基金以「校友情」為起點，以「社會責任」為延伸，將持續陪伴更多學子照亮前行之路，成為文化大學最具典範的精神象徵。

嚴陳莉蓮

