雙北買房預算抓多少？ 台北一半交易在2000萬以上

永慶房產集團盤點雙北市近三年屋齡5年以上的中古屋，台北市總價2000萬元-4000萬元，今年上半年占比達35%，名列第一，4000萬到7000萬，以及7000萬以上也都增加，合計占比達50.7%。

新北市則是總價1500萬元內仍為交易主流，今年上半年占比合計為63%，仍受購屋族群的青睞。

數據顯示，在這三年間，台北市各總價帶占比無明顯的變化，增加最多的為總價2000萬元-4000萬元，從33.4%增加2.3個百分點至35.7%，為主力總價帶，總價小於2000萬元的占比都有小幅減少的趨勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來房價高漲，使台北市低總價產品越來越少。

此外，台北市土地開發已幾近飽和、老屋更新速度緩慢，但自住需求穩定，在供給跟不上的狀況下，房價持續墊高，原本屬低總價的產品又被推升至更高價位，也使部分購屋族群，轉而往新北或桃園買房，出現「脫北潮」現象。

另一方面，換屋族與中、高資產族群有較強的負擔能力，即使受房貸緊縮和信用管制衝擊，仍積極進場，讓中、高總價產品的交易動能獲得支撐，今年上半年，台北總價2000萬元以上的占比都有提升，占比合計為50.7%。

新北市雖然房價較台北市低，但同樣有低總價產品占比下滑的趨勢。三年間，減少最多的為總價小於1000萬元，從39.0%減少7.1個百分點至31.9%，不過總價小於1500萬元的占比合計仍超過6成，顯示總價1500萬元以下為新北中古屋主力交易帶。

陳金萍分析，這幾年房價持續上漲，也使新北市各區的房價被推升，尤其是核心區域如板橋、新店、中永和等區，價格正快速往台北市房價靠攏，也讓低總價產品數量減少，使新北總價小於1500萬元的占比也明顯減少，從70.3%減少至63.1%。