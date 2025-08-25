快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

雙北買房預算抓多少？ 台北一半交易在2000萬以上

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
實價登錄數據顯示，台北市總價2000萬元以上交易占比過半。房市示意圖／永慶房屋提供
實價登錄數據顯示，台北市總價2000萬元以上交易占比過半。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團盤點雙北市近三年屋齡5年以上的中古屋，台北市總價2000萬元-4000萬元，今年上半年占比達35%，名列第一，4000萬到7000萬，以及7000萬以上也都增加，合計占比達50.7%。

新北市則是總價1500萬元內仍為交易主流，今年上半年占比合計為63%，仍受購屋族群的青睞。

數據顯示，在這三年間，台北市各總價帶占比無明顯的變化，增加最多的為總價2000萬元-4000萬元，從33.4%增加2.3個百分點至35.7%，為主力總價帶，總價小於2000萬元的占比都有小幅減少的趨勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來房價高漲，使台北市低總價產品越來越少。

此外，台北市土地開發已幾近飽和、老屋更新速度緩慢，但自住需求穩定，在供給跟不上的狀況下，房價持續墊高，原本屬低總價的產品又被推升至更高價位，也使部分購屋族群，轉而往新北或桃園買房，出現「脫北潮」現象。

另一方面，換屋族與中、高資產族群有較強的負擔能力，即使受房貸緊縮和信用管制衝擊，仍積極進場，讓中、高總價產品的交易動能獲得支撐，今年上半年，台北總價2000萬元以上的占比都有提升，占比合計為50.7%。

新北市雖然房價較台北市低，但同樣有低總價產品占比下滑的趨勢。三年間，減少最多的為總價小於1000萬元，從39.0%減少7.1個百分點至31.9%，不過總價小於1500萬元的占比合計仍超過6成，顯示總價1500萬元以下為新北中古屋主力交易帶。

陳金萍分析，這幾年房價持續上漲，也使新北市各區的房價被推升，尤其是核心區域如板橋、新店、中永和等區，價格正快速往台北市房價靠攏，也讓低總價產品數量減少，使新北總價小於1500萬元的占比也明顯減少，從70.3%減少至63.1%。

陳金萍指出，新北市的自住需求強勁，不僅受在地居民喜愛外，也有不少北市的外溢客群湧入，使新北的中古屋交易量大。同時，北市外溢族群和在地換屋族，以及中、高資產族群能負擔總價較高的產品，也推升新北市1500萬以上的中古屋交易占比，從2023年的29.7%增加至今年的36.9%。

近三年台北市中古屋各總價帶交易量占比變化。資料來源／永慶房屋
近三年台北市中古屋各總價帶交易量占比變化。資料來源／永慶房屋
近三年新北市中古屋各總價帶交易量占比變化。資料來源／永慶房屋
近三年新北市中古屋各總價帶交易量占比變化。資料來源／永慶房屋

房價 老屋

延伸閱讀

冷門族語師資少難開課 新北首推跨語別授課盼解困境

新店火災疑汽車遭縱火波及2民宅釀8傷 車旁驚現多瓶瓦斯罐

誰來選黨魁？國民黨新北議員籲勿再上演宮鬥戲碼

新北行道樹藏風險 民代強調適地適木、全面健檢納管

相關新聞

宣明智父子公司都更夢碎控華盛詐欺 新竹縣：復中段已重新招標

聯電榮譽副董事長宣明智父子捲入詐騙爭議，其子宣昶有所創立的「宣捷製藥」（現「瑞卬細胞生物製藥」）2016年與華盛營造、晾...

雙北買房預算抓多少？ 台北一半交易在2000萬以上

永慶房產集團盤點雙北市近三年屋齡5年以上的中古屋，台北市總價2000萬元-4000萬元，今年上半年占比達35%，名列第一...

「危老」現驚奇 宜花擠入前十強、面積最小是這城市

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年，全台累計危老核准案件已來到4379件，其中台北市於今年四...

房市等不到血流成河？ 全台僅這6大重劃區價跌

今年房市買氣低迷，逐漸進入深水區，惟價格尚未探底。據591新建案統計在線新案，全台10大價跌及漲幅最少的重劃區，沒有預期...

房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

預售屋契約條款眾多，不少條款潛藏交易陷阱。為保障消費者購屋權益，行政院消保處一年舉辦兩次契約查核，今天公布「114年度預...

傳承體育精神、支持弱勢 嚴陳莉蓮設立助學基金

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，曾任台灣女子籃球國手暨台元女籃隊長，也是中國文化大學體育系第18屆校友。為感念大學時期的籃球養成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。