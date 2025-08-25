迎接七夕情人節 統一集團獻上逾5萬朵「進口空運紅玫瑰」

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運紅玫瑰」。統一/提供

迎接七夕情人節，今年統一企業集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、Dream Plaza、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，獻上逾5萬支「進口空運紅玫瑰花」，並以「浪漫封存」為概念設計2025年七夕情人節精緻花盒，讓愛情在節日中綻放純粹且永恆的光彩。

8月29日七夕即將來臨，為讓世上有情人能浪漫共度周末，統一企業集團特別引進來自世界頂級玫瑰花產地哥倫比亞/厄瓜多爾空運進口的紅玫瑰，經典螺旋花型的紅玫瑰花苞修長、花瓣複層高貴優雅，象徵濃烈、純粹與不朽的愛情，且經全程低溫保鮮空運抵台，最適合在屬於情人的日子傳遞LOVE心意。

「紅玫瑰」代表真心真意，單支紅玫瑰更象徵「唯一」。今年統一企業集團以鮮豔玫瑰插畫與流暢手寫字體呈現節日氛圍，搭配黑金質感與花瓣點綴，象徵愛情的純粹與永恆，傳遞一份高雅且濃烈的愛意。

限量「進口空運紅玫瑰花」於8月26日至8月29日7-ELEVEN限定門市浪漫登場，單支售價199元，有情人可同享CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠，推薦「德國Guenthart牛奶巧克力禮盒」、「波蘭美仕格綜合櫻桃醉心巧克力禮盒」與高雄蛋糕名店合作的「只屬於你莓好時光莓果蛋糕」，浪漫花禮甜蜜加乘、幸福滿分。

DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代則於8月28日至30日甜蜜加碼，憑會員條碼或卡片於指定店櫃當日消費滿2,000元，即可獲贈「進口空運紅玫瑰花」一支(數量有限，贈完為止)。康是美和UNIKCY於8月27日至29日在限定門市推出「進口空運紅玫瑰花」甜蜜價199元，活動期間消費滿1,000元可享99元加價購優惠，滿2,000元即贈「進口空運紅玫瑰花」一支(不累贈，贈完為止)，讓浪漫心意於七夕情人節完美綻放。

8月27日至8月29日於BEING sport、BEING spa、BEING fit，單筆消費滿520元即可獲得「進口空運紅玫瑰花」乙支。CupiCho全球精品巧克力專門店於8月26日至29日單筆消費滿999元即贈「進口空運紅玫瑰花」一支。

統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運紅玫瑰」。統一/提供

