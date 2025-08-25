「危老」現驚奇 宜花擠入前十強、面積最小是這城市

根據內政部營建署最新資料顯示，自2017年修法上路至今年上半年，全台累計危老核准案件已來到4379件，其中台北市於今年四月正式破千，至上半年為止，累計1011件，居各縣市之冠，台中以885案居次。

另外，宜蘭、花蓮兩縣打破都會區壟斷局面，出乎意料分別以68件、64件擠進前十強；至於前十強平均危老面積最迷你的縣市，不是台北市，而是新竹市，核准案平均只有138.4坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，危老重建是近年政府大力推動的重大政策，所以許多打炒房政策都對危老開綠燈，主要有三大豁免。首先是不動產放款天條的銀行法72-2排除危老授信，銀行放款額度不受水位限制。

再者，危老重建融資貸款也不在央行的信用管制中。

第三，業者買老屋來重建，並非純購地貸款，不必受18個月內開工限制。

因此對業者而言，投入危老重建不論在資金調度還是開發時程方面，都有更大的彈性，使危老重建即便遭遇打炒房，發展腳步仍算平穩，不少建商也逐漸轉攻都更危老市場。

張旭嵐指出，雖然危老重建貸款限制少，但危老、都更放款為中長期放款，資金回收的速度慢，因此隨著都更、危老放款在建築貸款中占比節節攀升，中長期市場風險仍需留意，所以相關授信依然會納入不動產放款集中度的計算。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市的危老重建熱度居全台第一，是因首都地狹人稠、開發飽和，素地極度缺乏，使業者必須朝老屋重建的方向整合推案。

不過以核准平均面積來說，前十名中最小的其實是新竹市而非台北市，主要是新竹市的腹地僅不到北市一半，且部分地區又受新竹機場禁限建管制，整合大基地的難度高，使新竹市的平均核准面積在前十名縣市中敬陪末座。

事實上，危老重建熱區幾乎與都會區畫上等號，前十名當中，六大直轄市與兩大省轄市就佔據了前八名，也讓宜蘭、花蓮的入榜顯得難能可貴。