快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市北大路「復中段」縣有地都市更新案，該區段位於新竹市東區北大路以及錦華街之交叉口，鄰近護城河公園、巨城百貨、新竹市政府等機及設施，生活機能完善。圖／取自都更基金會網站
聯電榮譽副董事長宣明智父子捲入詐騙爭議，其子宣昶有所創立的「宣捷製藥」（現「瑞卬細胞生物製藥」）2016年與華盛營造、晾舟國際合作參與新竹市北大路「復中段」縣有地都更案，3方簽約後宣捷認為遭詐騙簽下不平等條款中止合作，遭華盛求償2.5億元，高院一審判免賠。宣明智今年6月已控告華盛涉詐欺。新竹縣府表示，因未依約繳交履約保證金及權利金，該案已失最優申請人資格並重新招標，與本案訴訟已無任何關係。

當時合作協議由華盛營造負責繳交1500萬元押標金，並於同年7月13日順利取得新竹縣府評選為最優申請人。然而，宣捷製藥後續認為簽署內容涉及不平等條款，質疑遭對方誤導，遂決定中止合作。此舉引發華盛營造不滿，隨即向法院求償2.5億元。

經多年纏訟，高等法院更一審近期裁定，宣捷僅需支付1500萬元押標金，免除龐大賠償責任。對此，宣明智已於6月委任律師向刑事局提告，指控華盛負責人蘇成達等人涉詐欺罪。

目前「復中段」的進度是否會受到影響？新竹縣政府回應，宣捷製藥公司與華盛營造公司、晾舟國際資產管理公司共同組成團隊投標本都更案，後因未依約繳交履約保證金及權利金，已喪失最優申請人資格。本府已重新招標完成，本都更案與本案訴訟已無任何關係。

宣明智父子公司都更夢碎控華盛詐欺 新竹縣：復中段已重新招標

