SCFI 再走跌 法人：航商減艙計劃將是後市關鍵

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,415.36點，較前一周下跌3.07%，其中，美東線周跌3.9%，美西線周跌6.54%，歐洲線周跌8.35%；法人機構表示，航商後續有望啟動的減艙計畫，將是美國線止跌的關鍵助力。

分析師指出，隨搶運潮已過，第3季以來，美國線運價表現旺季不旺，其中美西線營運應已處於損平點之下，美東線獲利則持續縮減中，航商後續有望陸續啟動減艙計畫，運力的縮減幅度，將是美國線近期止跌的關鍵助力；歐洲線方面，目前獲利水準仍優於美國線，但短期內運價水準已見高，後續仍有修正壓力。

中長期而言，近期美國與其他國家關稅談判結果陸續出爐，關稅稅率普遍落在15%~25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上中美談判朝正向發展，原本對於關稅政策可能導致貨櫃海運市場需求出現大幅下修的疑慮有望獲得舒緩，不過，對海運股評價仍暫維持中立。