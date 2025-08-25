三顧攜手基隆家扶中心 舉辦親子電影欣賞活動

為落實企業ESG永續發展理念Governance），三顧（3224）於8月23日攜手基隆家扶中心，舉辦「夢想投影，讓愛傳遞」電影欣賞活動，邀請40位弱勢家庭親子，一同觀賞動畫電影《壞蛋聯盟2》，留下溫馨且難忘的暑期回憶。

家扶「早療30」活動的代言人昆凌，也是三顧iPSC家族儲存服務的推廣大使。她不僅長期投入公益，也以實際行動響應「照顧家人、陪伴成長」的理念，展現對孩子與家庭支持的關注。這樣的連結也呼應三顧對於全人照護與家庭關懷的承諾，無論是從儲存生命種子的科學面，或是從溫暖陪伴的情感面，皆展現三顧集團在不同面向上實踐永續與愛的價值。

電影內容以「做錯事情可以改過自新」為主題，鼓勵孩子們理解每個人都有重新選擇的機會，學習如何不傷害他人，並為社會帶來正面影響，引導他們思考人生方向與奮鬥的意義。此外，片中也傳達了奮鬥不只是為了自己，更是為了守護身邊的家人與朋友的理念。觀影後，三顧並準備麥當勞餐點，讓親子們在愉悅的氛圍中共度溫馨時光。

三顧總經理唐洪德表示：「本次活動以『關懷社會、促進親子正向互動』為核心，期盼透過電影欣賞的機會，讓家扶家庭的孩子們感受到社會的溫暖與支持，並促進親子之間更多交流與理解。」

基隆家扶中心主任黃詩文則表示：「感謝三顧的善舉，讓平日忙碌、面對經濟壓力的家庭能有片刻喘息與陪伴，也讓孩子們從中獲得力量與希望，進而提升就學、就業的動力，改善生活品質，迎向更好的未來。」

三顧始終秉持企業社會責任精神，持續以具體行動投入社會關懷，未來亦將繼續關注兒少成長與弱勢家庭需求，攜手社會各界共創永續與美好未來。