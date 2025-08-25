國內車市庫存太多…經銷商萌生退意

今年國內車市遭遇近年來最大寒冬，不只汽車總代理焦頭爛額，經銷商更因手中庫存太多，資金積壓嚴重，甚至周轉困難，近期包括國產車、進口車品牌已傳出經銷商換人做的消息，部分經銷商更已萌生退意，讓整個車市增添更多變數。

去年底之前，各品牌車廠對於今年的車市看法普遍持「不悲觀」的態度，車廠預估今年車市僅會較去年小幅減少，結果今年5月以來，因為關稅與貨物稅調降的預期心理，車市買氣受到嚴重影響，年初至今已較去年同期衰退約兩成。

業者表示，各品牌代理商通常會依據全年市場預估，再對經銷商設定年度銷售目標與配額，但自5月之後，隨著買氣急凍，許多新車賣不動，但源源不斷的持續配車，讓不少經銷商遭遇到資金周轉問題，許多經銷商甚至以自有資產向金融單位抵押求現，問題是目前車市不確定因素仍遲遲無法排除，許多業者已難以承擔。

目前市場傳出，北中南都有不同品牌的經銷商傳出換人做的消息，理由不論是新車銷售並不理想，或是財務出現困難，都是經銷商退出市場的重要因素。預期到年底之前，市場上可能還會出現更多的變數。