國內車市庫存太多…經銷商萌生退意

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

今年國內車市遭遇近年來最大寒冬，不只汽車總代理焦頭爛額，經銷商更因手中庫存太多，資金積壓嚴重，甚至周轉困難，近期包括國產車、進口車品牌已傳出經銷商換人做的消息，部分經銷商更已萌生退意，讓整個車市增添更多變數。

去年底之前，各品牌車廠對於今年的車市看法普遍持「不悲觀」的態度，車廠預估今年車市僅會較去年小幅減少，結果今年5月以來，因為關稅與貨物稅調降的預期心理，車市買氣受到嚴重影響，年初至今已較去年同期衰退約兩成。

業者表示，各品牌代理商通常會依據全年市場預估，再對經銷商設定年度銷售目標與配額，但自5月之後，隨著買氣急凍，許多新車賣不動，但源源不斷的持續配車，讓不少經銷商遭遇到資金周轉問題，許多經銷商甚至以自有資產向金融單位抵押求現，問題是目前車市不確定因素仍遲遲無法排除，許多業者已難以承擔。

目前市場傳出，北中南都有不同品牌的經銷商傳出換人做的消息，理由不論是新車銷售並不理想，或是財務出現困難，都是經銷商退出市場的重要因素。預期到年底之前，市場上可能還會出現更多的變數。

車市 買氣 新車銷售

延伸閱讀

美國會預算處計算關稅未來十年影響 估助減赤4兆美元

賓士執行長：大陸車市是「達爾文式」內捲 危害車企

車市寒冬 和泰車第2季營收年驟減32%

關稅不確定因素衝擊車市 車廠營收全盤皆墨

相關新聞

購車補助加碼引發市場觀望 車廠青天霹靂憂慮拖累掛牌量

立法院上周傳出貨物稅將加碼補助新購汽車後，國內車市買氣瞬間再次急凍。國內車廠紛紛表示，近日原本有意購車的消費者聽到消息後...

國內車市庫存太多…經銷商萌生退意

今年國內車市遭遇近年來最大寒冬，不只汽車總代理焦頭爛額，經銷商更因手中庫存太多，資金積壓嚴重，甚至周轉困難，近期包括國產...

智慧經營／光陽工業董事長柯俊斌…海外參展 開拓新市場

美國對全球推出對等關稅，影響國內機械產業甚鉅，光陽工業（KYMCO）董事長柯俊斌認為，「授人以魚不如授人以漁」，政策可以...

經濟選書／開誠布公 才是最強主管

許多主管，不論新手還是資深，都會在獲悉別人不知道的事情時感到「唯我獨享」的滿足。他們認為，只要不把某些訊息說出去，其他人...

點子農場／黑色ESG美學

炎夏溽暑，應邀到高雄參加一場南方藝術家的聚會，也讓我看見台灣「黑色ESG美學」的能量和機會。

數位行銷／成人孩童化效應 喚醒消費魂

在當今快速變化的消費市場中，一個引人注目的現象正在崛起，許多大人也想重新做小孩，也就是所謂的「成人孩童化效應（Kidul...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。