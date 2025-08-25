購車補助加碼引發市場觀望 車廠青天霹靂憂慮拖累掛牌量

立法院上周傳出貨物稅將加碼補助新購汽車後，國內車市買氣瞬間再次急凍。國內車廠紛紛表示，近日原本有意購車的消費者聽到消息後都決定「再等一下」，各家車商對於政府釋出的善意感到青天霹靂，擔心這一波觀望氣氛將嚴重拖累買氣，8月車市恐創下今年以來單月新低，跌破2月份2萬7,515輛銷售紀錄。

貨物稅加碼補助案傳出當天，國產車與進口車廠全面傻眼，既感謝政府有意對車商的支援，又擔心車市景氣更加困難，不知當前的困境要維持到什麼時候才有解。

立法院21日針對「貨物稅條例第12條之5」修正草案進行協商，根據朝野達成的共識，貨物稅減徵優惠將延長至2030年12月31日；且除了延續既有汰舊換新的5萬元之外，新購入排氣量2,000c.c.以下小客車可再減免5萬元貨物稅，機車150c.c.以下則可再減免2,000元。

這項修法一旦上路，等於新購2,000c.c.小客車最多可減免十萬元、150c. c.機車最多可減免6,000元，該修正草案預計最快本周即可三讀通過。

業者表示，對於消費者而言，目前的狀況是預期未來購車將會有更多補助，但由於細節相當不明確，銷售人員也不無法清楚保證政策一定會補助多少，因此2,000c.c.以下車款進一步陷入觀望。

至於2,000c.c.以上的汽車，也因為關稅問題尚未釐清，買氣也是觀望狀況，因此8月份即使各家車商持續促銷、折價，仍然無法突破觀望局面。

汽車大廠私下表示，原本至8月20日時，依照目前在手訂單和客戶狀況估算，8月份車市銷售規模大約是3.1萬輛，但立法院消息傳出之後，市場氛圍丕變。依照目前的情況看來，8月的車市掛牌勢必再減，甚至下探至傳統最清淡的2月車市，這也顯示車市因為貨物稅與關稅遲遲未定案，對車市造成的嚴重影響。

車廠指出，目前只能期待本周貨物稅修正趕快三讀通過，趕快實施，且最好不要等到年底才實施。畢竟愈晚實施，車市停擺的時間就愈久，今年車廠遭遇的危機就愈嚴重。



