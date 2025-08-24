智慧經營／光陽工業董事長柯俊斌…海外參展 開拓新市場

美國對全球推出對等關稅，影響國內機械產業甚鉅，光陽工業（KYMCO）董事長柯俊斌認為，「授人以魚不如授人以漁」，政策可以補助企業國際展覽會費用，成為企業突圍快速拓銷市場的方法，而透過各種全球型的展覽，也能讓海外見證國內企業的競爭力，進一步拿下訂單。

分享外銷經驗 提升競爭力

柯俊斌曾經領軍光陽KYMCO寫下連續22年蟬聯國內機車銷售總冠軍的紀錄，也是國內機車史上唯一的紀錄；看到國內機械產業，在美國對全球推出對等關稅後，營運面臨空前大挑戰，柯俊斌根據多年的外銷拓展經驗為國內產業發聲。

柯俊斌指出，此時懇請政策能支持企業分散風險，最重要的是開拓多元市場讓國內產業找到新藍海，協助企業參加國內外展覽會就是一個好方法，能讓台商媒合新代理及新代工客戶，快速拿到訂單。

光陽從多年來已經是外銷拓展相當有規模的企業，曾經代工過BMW三顆引擎，一顆是越野車，一顆是速克達，另一顆是i3的發電機引擎及摩托車的引擎零件，這些代工都可間接帶動國內機械產業供應鏈一起成長。

柯俊斌說，光陽外銷超過百國，大部分都是展場洽談出來的，根據多年的拓展外銷市場經驗，發現透過各種國際大型的展覽會開拓新市場效果最好，國內企業可以透過展覽跟需要代理及新代工客戶接觸到，不過海外拓銷的費用相當大，許多中小型企業在參展時常會遇到經費上的困難，所以建議政府能給予更多的補助，讓國內企業的研發實力被全球看見。

政府面對對等關稅衝擊，希望台商能開拓新市場，柯俊斌不諱言指出，相信國內的企業都想憑著一己之力在海外市場站穩腳步。然而，開拓市場不易，並不是台灣企業沒有競爭力，關鍵在於缺少機會跟國外買家接觸，各種參展費用偏高，造成經費不足的企業漏失拓銷海外市場的機會。

機車銷售市占 拚重返龍頭

柯俊斌指出， 海外市場開拓的必要費用項目繁雜，首先是展覽館場地租金、裝潢、車輛包裝運送、廣告片拍攝、展期工作人員、CF播放及雜費、總公司人員出差交通、住宿、生活費等。其次，新市場的認證費用也是必要的支出，例如歐洲的產品認證，必須經「認證公司」發證。第三，開發國家的簽證、醫療保險等費用不能省。例如中南美洲、非洲、中東、東歐地區都是台灣必須爭取的市場。第四，代工新客戶的拜訪洽談合作費用，例如法律合約諮詢、出差相關等。

這些費用成為阻礙國內中小企業全球跑透透的沉重負擔。因此，柯俊斌期許政策在「提升產業競爭力研發轉型支持－產業聯盟」申請當中，能增加在國際重要展覽相關補助，以支持企業開拓新巿場。

過去五年多來，光陽因全力發展電動車，在油車市場的戰力下滑下，已經連續多年輸掉國內機車市場市占第一的龍頭寶座，不只是光陽有壓力，所有跟著光陽一起吃飯的經銷商更是苦不堪言。

柯俊斌今年再度接下董事長職務後，已經開始重整旗鼓，全力領軍光陽重返榮耀，力拚光陽2026年機車銷售市占重返三成以上。