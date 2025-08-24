點子農場／黑色ESG美學

炎夏溽暑，應邀到高雄參加一場南方藝術家的聚會，也讓我看見台灣「黑色ESG美學」的能量和機會。

這場由「高雄黑畫教父」洪根深所舉辦的「論藝會」，邀請十多位藝術家來對話。洪根深在80歲高齡發表畫作，讓人回想起1990年前後由他和幾位前輩藝術家共同開啟的「黑畫運動」。

那天聚會之後，我陸續訪談了當天與會的林純用和洪明爵兩位高雄在地藝術家，從策展的觀點討論推動「黑色ESG美學」的可能性。

長年來，洪根深的作品見證了高雄工業化城市的喧囂與隱痛，也記錄了南方人在發展壓力下的沉默與等待。他生於澎湖長於高雄，見證了港都的崛起與崩壞和新生，他筆下的黑，是工廠煙囪、焦油氣味、空汙灰燼和內心壓抑的化身。

洪根深的作品不畫風景、不畫山水，而畫疼痛。他的「黑畫」開啟了一條屬於高雄的現代水墨之路，也形成了被稱為「黑派」的地方美學，讓人記得這座城市不是只有熱情與海港，還有工業時代留下記憶的廢墟和痛土。

與洪根深的都市黑色不同，林純用的黑，是從海岸線與垃圾堆裡生出來的。他是「港邊的田野詩人」，在二仁溪撿拾被遺棄的物件：廢鐵、漂流木、破裂的消波塊，並以虛構考古學的手法進行藝術建構。他不是要還原歷史，而是要喚醒人們對地方的感知與負責。他的《黑湧》系列作品，如一種來自海底的集體潛意識，在空間中形成潮濕、荒腐的靜謐現場。

而洪明爵則像一位來自潮間帶的圖像學者，出生於小琉球，島嶼的氣味、珊瑚礁的質感、馬尾藻的流動，化為他作品中的肌理與語言。他用黴菌、海砂、海藻與炭筆，將島嶼的日常記憶寫進畫布。他的作品提醒我們，在全球暖化與生態崩壞下，我們必須以更謙卑的姿態對待大地與海洋。

這三位藝術家，一位來自城市內部的灰塵與高溫，一位從海岸線的廢墟出發，一位從島嶼與潮間帶氣味與肌理。他們共同編織出一種非北方、非學院、非制度的藝術敘事，我稱之為「黑色ESG美學」。

這套美學不是為了觀光宣傳或政府文化展示而存在的。它是誠實的，是痛感的，是來自地景與身體的反射，也直指當前最引起企業關注的ESG（環場社會治理）的三個重點：

E（環境議題，Environmental）：用海廢、空汙、腐蝕之物做出環境史的藝術報告。

S（社會人文，Social）：描繪地方的記憶、社區的創傷與島嶼文化的邊緣化。

G（運作治理，Governance）：提供了另一種「非官方治理」的可能性，藝術是見證者，也是警示。

我相信，台灣應該有自己的ESG藝術語言，而且不只來自美術館，而應該來自泥濘中的創作，從廢墟中找到語言。

「黑色ESG美學」的策展，不該只是一次展覽，而是一場文化運動。

台灣在世界的文化舞台上常被視為溫良恭儉、科技發達、性格含蓄。但也許該是時候讓世界看到我們的「黑」，那種誠實、不迎合、來自工業遺址與島嶼邊陲的黑。

南方的黑色ESG美學，不是要人讚美，而是要人記得。記得高雄曾是什麼、二仁溪曾經怎麼痛、小琉球的潮間帶怎麼變了模樣。幫2300萬人寫下島嶼的環境與人文之書。