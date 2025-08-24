康那香：資訊系統遭駭客攻擊 目前營運無重大影響

快訊

中央社／ 新竹24日電

不織布廠康那香今天公告表示，集團與海外子公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前資訊系統陸續恢復中，估計對營運無重大影響。

康那香指出，當偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原機制，目前資訊系統陸續恢復中。

康那香表示，目前評估對集團營運無重大影響，後續若有重大影響再行公告。康那香已經與國際級網路資訊安全處理公司合作解決，在此事件後將持續提升網路與資訊基礎架構的安全控管，並持續密切監控，以確保資訊安全。

駭客 康那香 網路攻擊

