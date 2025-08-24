大台中商業總會授證典禮 新任理事長：盼政府持續與美國談判

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大台中商業總會第28屆理監事授證典禮今天在大雅區舉辦，台中市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
大台中商業會今天在大雅區上野國際宴會廳舉行第28屆理監事授證典禮，市長盧秀燕頒理監事證書，恭賀理事長林源隆及全體理監事當選；新任理事長林源隆表示，美國提高關稅影響甚鉅，希望政府拿出專業職能，持續與美國談判，降低貿易不利因素，增加台灣產業競爭力。

盧秀燕表示，大台中商業會為全台最具規模的經濟團體之一，擁有逾1200名會員，長年為地方經濟發展與社會繁榮做出重要貢獻。她感謝卸任理事長陳槐培面對疫情挑戰，帶領會員穩健經營、推動會務，深獲肯定；期勉新任理事長林源隆，能以企業專業與熱心公益的精神，不僅將會務發揚光大，同時對社會的經濟、和諧與繁榮給予更大的貢獻。

盧秀燕說，大台中商業會自成立至今已超過80年，始終扮演促進地方經濟與社會繁榮的重要角色。新任理事長林源隆，不僅是成功企業家，也是市府市政顧問，更長期投入義警、義消與民防等公益職務，展現熱心服務社會的精神。

盧秀燕表示，雖然疫情結束後經濟逐步回溫，但全球關稅、匯率波動以及國際戰爭等因素，使景氣再度面臨嚴峻挑戰；但只要全體會員與理監事共同努力，必能突破難關。市府將持續作為業界最堅強的夥伴與後盾，與商業會同甘共苦、共存共榮。

新任理事長林源隆致詞表示，美國提高關稅影響甚鉅，希望政府拿出專業職能，持續與美國談判，降低貿易不利因素，增加台灣產業競爭力，台灣商界將全力支持政府與美國繼續談判，提升台灣工商業的權益與競爭力，這也是大台中商業會未來努力的目標。

大台中商業總會第28屆理監事授證典禮今天在大雅區舉辦，台中市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影
