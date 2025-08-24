新竹市動保所攜手ASML 打造浪浪專屬綠地運動場

新竹市動物保護及防疫所與台灣艾司摩爾公司（ASML）近日攜手推動「永續環境與愛護流浪動物企劃」，共同改造收容所空間，打造出舒適的休閒運動場域，讓浪浪們能自在奔跑、快樂生活。展現企業投入公益的具體實踐，也為城市注入更多溫暖與關懷，期待凝聚更多社會力量，一起守護毛孩。

新竹市代理市長邱臣遠表示，感謝ASML重視流浪動物福祉，公私協力落實動物保護的社會責任，也期盼這樣的ESG合作模式，能夠吸引更多企業投入，共同為台灣的流浪動物議題貢獻心力。他強調，城市的進步不僅是科技與建設的發展，對於生命的尊重與關懷更是重要，市府持續推動動物友善政策，並邀請更多企業與市民一同加入，讓新竹市成為對人與動物都更溫暖的幸福城市。

台灣艾司摩爾公司表示，ASML除了在專業領域持續以團隊合作、尊重多元與創新驅動世界改變之外，也積極推動企業社會責任。此次與新竹市動物保護及防疫所跨域合作，員工更親身投入行動，參與提升動物福利的工作，展現企業對永續發展的重視與承諾。ASML也期盼未來持續合作，共同為保護動物與尊重生命而努力，並邀請更多民眾關注並加入愛護動物的行列。

動保所指出，ASML十分用心的規劃此次合作，提前兩個多月便密集與動保所同仁進行收容所實地場勘，並多次討論該如何增進動物福祉、改善流浪動物的生活環境。也讓參與員工深入瞭解流浪動物在台灣目前所面臨的問題與困境；再經由動保所同仁提供園區內尚待改善問題，並與該公司員工討論發想，雙方共同討論並決定優先改善狗狗運動區，替收容所鋪設全新的草皮，讓浪浪們能自在奔跑、盡情玩耍。