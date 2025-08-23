美罩科技兒童口罩超越醫療級 N95 防護力 高效防護兼環保

開學季即將來臨，家長又得面對兒童團體生活的病毒防護議題。台灣首家研發「i-Life®可重複使用兒童立體口罩」的美罩科技，其獨特的奈米微多孔專利與人性化設計，加上過濾效果超越醫療級N95防護等級，為學齡孩童帶來安心與舒適，確保他們在校園環境中也能自在呼吸、守護健康。

台灣美罩科技表示，「i-Life®可重複使用兒童立體口罩」的核心優勢，在於「奈米纖維薄膜專利濾材」。這種創新的薄膜濾材以其精密的微多孔結構亦使用在成人口罩上，提供了遠超過傳統熔噴布包括N95的過濾效率。

其細菌過濾效率(BFE)與微粒過濾效率(PFE)均大於99%，能有效阻擋小至0.075微米的細菌與病毒。防護力領先業界且同時兼顧卓越的透氣性，充分解決傳統口罩悶熱不適感，讓孩子即使長時間配戴也能保持呼吸順暢。

「i-Life®可重複使用兒童立體口罩」具備了可水洗或噴酒精後重複使用特性，而這項可重複使用的獨特功能，更是台灣美罩科技在環保與實用性方面的重要突破，除了大幅降低家長的替換成本，也積極響應環保，減少一次性垃圾的產生。

而在外觀設計上，也考量兒童的喜好與臉型比例，穿戴起來更服貼、更舒適，讓孩子願意長時間配戴，達到真正的防護效果。因此兒童口罩不僅是一款防護用品，更是守護孩子健康成長、共創綠色未來的聰明選擇。

台灣美罩科技表示，公司自成立以來，始終秉持「完美防護、為你罩就」的理念，專注於高效空氣淨化與個人防護產品的研發與製造。其產品線涵蓋奈米過濾薄膜材料、高效能質子交會、生化防護機能面料等多項創新解決方案。

美罩科技的競爭力不僅體現在其卓越的產品效能和嚴苛的品質控制上，更在於其對環境永續發展的承諾與實踐。其可重複使用的環保型產品，不僅為消費者帶來更健康的生活，也為地球的綠色未來貢獻力量，確立其在業界的標竿地位。