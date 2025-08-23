颱風災後修繕不停歇，在地企業桂田集團無償投入重建。桂田集團旗下桂田恆諾基金會，攜手同集團三民營造與桂田營造，秉持企業社會責任並響應台南市政府號召，於23日投入台南將軍區的低收入戶災後修繕計畫，無償協助受損房舍修復，協助災民儘快恢復家園。

台南地區近期連續受到「丹娜絲」與「楊柳」兩大颱風接連侵襲，豪雨與強風造成多處嚴重災情，特別是沿海地區居民生活大受影響。

桂田集團董事長朱仁宗了解災情後，親自督責工班，一個月內為認領災民修繕完成，讓居民能重拾「風雨不侵」的安全感。此舉獲得中央高度關注，總統賴清德特地南下勘災，實地了解當地受損情況，並對包括桂田集團在內的民間團體，積極參與重建的善舉表達肯定。

此次修繕計畫中，桂田恆諾基金會特別認領由台南市政府民政局提供的將軍區15戶受災戶，對象為身障、中低收入戶及獨居老人，並經實地勘查探訪確認需求後展開修繕。

針對屋頂大面積受損的家庭，基金會協助進行片瓦拆除，並改以烤漆浪板及PU隔熱層修復；若為房屋局部受損，則進行骨架補強與修補，同時提供家戶廢棄物清除等協助，務求讓受災住戶能夠安心生活。

朱仁宗表示：「這次丹娜絲颱風重創將軍鄉，許多家庭在一夕之間失去安身之所，自己也是從清寒家庭走出來，因此深切感受到災民的無助。這不只是社會責任，更是源自心底的同理與關懷。我們希望拋磚引玉，帶動更多在地企業、社會團體投入，幫助這些受災家庭攜手重建家園。」

長期深耕台南的桂田集團，無論在飯店服務、餐飲品牌或是營建工程領域，始終以「專業、誠信、關懷」為核心價值。此次投入災後修繕行動，不僅是實踐企業社會責任，更展現「在地企業守護在地」的精神。

朱仁宗同時感謝台南市政府的號召，與總統多次南下關懷，讓社會看到政府與民間的攜手合作。他強調，只要共同努力，就能協助災民家庭重新站起來。