科技論壇27日舉辦 探討AI新紀元

經濟日報／ 記者何易霖／台北報導

全球掀起人工智慧（AI）革命浪潮，各行各業不再僅止於「嘗試AI」，而是全速「導入AI、落地應用、創造價值」。迎向AI黃金十年，台灣產官研界群策群力，讓AI從「看得見」的技術、「用得到」的服務，轉化為「賺得到」的生意。

迎接AI黃金十年，經濟日報將於27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信，工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

論壇當天，交通部長陳世凱、中華電信董事長簡志誠、中華電信總經理林榮賜、研華嵌入式事業群總經理張家豪、達明機器人總經理暨執行長陳尚昊，工研院AI策略長余孝先、資策會執行長范俊逸、玉山金控科技長張智星等產官研界專家將出席，探討AI應用落地商機。

