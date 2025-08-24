科技論壇27日舉辦 探討AI新紀元
全球掀起人工智慧（AI）革命浪潮，各行各業不再僅止於「嘗試AI」，而是全速「導入AI、落地應用、創造價值」。迎向AI黃金十年，台灣產官研界群策群力，讓AI從「看得見」的技術、「用得到」的服務，轉化為「賺得到」的生意。
迎接AI黃金十年，經濟日報將於27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信，工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。
論壇當天，交通部長陳世凱、中華電信董事長簡志誠、中華電信總經理林榮賜、研華嵌入式事業群總經理張家豪、達明機器人總經理暨執行長陳尚昊，工研院AI策略長余孝先、資策會執行長范俊逸、玉山金控科技長張智星等產官研界專家將出席，探討AI應用落地商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言